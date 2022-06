"Kulttuuri ja tapahtumat ovat valtavan tärkeitä elämän elementtejä" – Ismo Kunelius kirjoittaa pääkirjoituksessaan Ylivieskassa alkavasta festivaalikesästä

Kalajokilaakson festivaalikesä alkaa ensi viikonloppuna, jolloin Ylivieskassa riittää tarjontaa moneen lähtöön.

Perjantain Kalajokilaakso kertoo tarkempaa tarinaa siitä, mitä tuleman pitää, mutta fiilistellään vähän esimakuja jo tälläkin palstalla.

Koronavuodet ovat koetelleet kovalla kädellä monia aloja – eivätkä vähiten tapahtumajärjestäjiä. Vaikeiden vuosien jälkeen kesätapahtumat ovat nyt tulossa takaisin laajalla skaalalla, ja vaikuttaa siltä, että niitä on kaivattu.

Koronavuosien koulimina ihmiset eivät välttämättä osta lippujaan ennakkoon ihan takavuosien tahtiin, kun pandemian vuoksi piti siirtää tai perua valtava määrä tapahtumia. Mutta nyt on sellainen tuntuma, että kansa haluaa palata katsomoihin.

Ylivieskassa ensi viikonloppu tarjoaa runsaan kattauksen kulttuuria, viihdettä ja yleistä kesähuvia.

Viikonvaihteen ehdoton päätapahtuma on jäähallissa perjantaina ja lauantaina vietettävä Sun Pampas, jonka jatkoksi on tarjolla vielä sunnuntaina perinteinen piknik-puistokonsertti. Niiden lisäksi viikonloppua täydentää lauantaina Melenderin aukiolla pidettävä monipuolinen Yhessä! -kaupunkifestivaali, jonka tarjonta on tuttuun tapaan laajaa ja rajatonta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lauantaina on myös Avoimet kylät -päivä ja silläkin saralla riittää paikallista tarjontaa.

Perjantaina alkava Sun Pampas viettää lopulta 30-vuotisjuhlaansa, jota on saatu odottaa koronan takia kaksi vuotta. Festivaalissa puhaltavat myös siinä mielessä uudet tuulet, että ensimmäistä kertaa Sun Pampasin päävastuun kantaa Osuuskauppa KPO, ja Ylivieskan kaupunki osallistuu tapahtumaan omalla osuudellaan.

Viikonloppu näyttää, miten täkäläinen väki suhtautuu koronan jälkeiseen runsaaseen tapahtumatarjontaan. Kaikki merkit viittaavat siihen, että kansa janoaa ihmistä hoitavaa kulttuuria. Sitä on ollut ikävä lähes jokaisella.

Ismo Kunelius

ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi