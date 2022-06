"Älä klikkaa linkkiä, tuhoa viesti" – Verohallinnon nimissä liikkuu edelleen huijaustekstiviestejä

Verohallinto varoittaa ihmisiä sen nimissä lähetetyistä huijaustekstiviesteistä.

Verohallinnon nimissä liikkuu edelleen huijaustekstiviestejä, joissa “hyvityksen saamiseksi” pyydetään klikkaamaan linkkiä verkkosivulle. Verohallinto ohjeistaa tuhoamaan viestin ja muistuttaa samalla, että veronpalautusten maksua varten oma tilinumero kannattaa ilmoittaa OmaVerossa nyt.

Verohallinto toteaa tiedotteessaan, että sähköpostilla ja tekstiviestillä tulleita huijausviestejä liikkuu Verohallinnon nimissä valitettavasti säännöllisesti. Usein rikolliset ajoittavat huijaukset ajankohtaan, jolloin veroasiat ovat muutenkin ihmisten mielissä. Esimerkiksi toukokuussa oli palkansaajien veroilmoituksen täydentämisen määräpäivät, kesällä puolestaan Verohallinto maksaa veronpalautuksia.

– Meille on tullut ilmoituksia näistä tekstiviestihuijauksista nyt kuukauden ajan. On hienoa, että ihmiset aktiivisesti ilmoittavat huijauksista meille ja varoittelevat huijauksista esimerkiksi somessa. Sähköpostimuotoisia huijausviestejä on näkynyt jo vuosia, tekstiviestimuotoiset huijaukset ovat hieman uudempi ilmiö, erityisasiantuntija Jaakko Nummijärvi Verohallinnosta kertoo.

– Toimintaohjeet huijausviestin saaneelle ovat yksinkertaiset: älä klikkaa linkkiä, tuhoa viesti. Kaikki verotukseen liittyvät asiat voi hoitaa OmaVerossa. Huijauksien takia Verohallinnon lähettämissä viesteissä ei ole koskaan suoraa linkkiä OmaVeroon.