"Valokuitukisa roihahti kuumaksi Ylivieskassa" – Ismo Kunelius pureutuu pääkirjoituksessaan päivän puheenaiheeseen

3.2.2022

Valokuitu on nyt päivän sana Ylivieskassa. Ja samalla myös päivän ihmettelyn aihe.

Vielä jokin aika sitten kummasteltiin, miten Ylivieskaan saataisiin kattava valokuituverkko ja nopeat nettiyhteydet. Nyt kummastellaan sitä, kenen kelkkaan pitäisi lähteä, kun valokuidun tarjoajia on yhtäkkiä ilmestynyt maisemiin enemmälti.

Perjantain Kalajokilaaksossa on laajemmin juttua tilanteesta. Ylivieska on ollut valokuitumaailmassa pienoinen katvealue, mutta viime aikoina olemme päässeet kovan kuitukisan keskipisteeksi. Valokuituasiakkaista kilpailee ainakin neljä yritystä.

Toinen toistaan "parempia" tarjouksia satelee, ja ihmisten keskuudessa tilanne on herättänyt hämmennystä. Valokuitua pitäisi ottaa, mutta keneltä?

Tämä ei ole sattumaa, sillä valokuitumarkkinat ovat nyt tässä maassa suuret ja siksi ne kiinnostavat alan firmoja. Siihen päälle tarjouksia satelee myös langattomista yhteyksistä, joten kuluttaja saa olla tilanteessa todellakin tarkkana.

Viime joulukuussa Kauppalehti selvitteli tilannetta ja tuli siihen johtopäätökseen, että valokuituliittymien hinnoissa on hätkähdyttävän suuria eroja.

Ylivieskassa tilanne on se, että tarjousten vertaileminen jää jokaisen omalle vastuulle, joten on syytä katsoa tarkkaan, millaisia sopimuksia on tarjolla. Sekin on mahdollista, että valittu kuitu jää kokonaan rakentamatta, jos ennakkotilauksia ei ole riittävästi.

Asiaan perehtyneet tahot muistuttavat useista seikoista, jotka on aiheellista ottaa huomioon ennen kuin sitoutuu sopimukseen. Kannattaa tarkistaa sopimuksen kesto ja se, liittyykö määräaikaisen sopimuksen päättymiseen ylimääräisiä maksuja. Lisäksi kannattaa varmistaa, että luvattuun hintaan sisältyvät kaikki kaivamiseen ja asennukseen liittyvät kulut. Jälkien siistimiselläkin on merkitystä.

Myös se on oleellinen tieto, mitä mainoksissa ilmoitettu hinta sisältää – ja kuuluuko siihen myös nettiliittymä vai pitääkö siitä maksaa erikseen.