Koko kansalle tervetullut kiekkokulta – "Toivottavasti urheilumenestys on jälleen kansaa yhdistävä voima", kirjoittaa Ismo Kunelius pääkirjoituksessaan

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue, tuttavallisemmin Leijonat, nosti sunnuntai-iltana tunnelman kattoon Tampereen uudessa jäähallissa sekä kotikatsomoissa, joissa MM-finaalia seurasi yli kolme miljoona katsojaa.

Suomen miehet ottivat nyt neljännen maailmanmestaruutensa, kun Kanada kaatui vaiherikkaan jännitysnäytelmän päätteeksi jatkoerässä Sakari Mannisen laukomalla ylivoimamaalilla. Mestaruus oli Suomelle kaikkien aikojen ensimmäinen kotikisoissa.

Ja siinähän piisasi juhlimista useammalle päivälle.

Kalajokilaaksollekin riitti MM-kullasta oma palansa lohkaistavaksi – pelasihan Suomen joukkueessa kaksi tämän alueen jääkiekkokasvattia.

Leijonamiehistössä pääsivät nostelemaan mestaruuskannua Nivala Cowboysin jääkiekkokasvatti Atte Ohtamaa sekä Ylivieskan Jääkarhuissa uransa aloittanut Mikael Seppälä. Molemmat ovat pelipaikaltaan puolustajia.

Atte Ohtamaalle mestaruuspokaalien kanssa tuulettaminen on tuttua puuhaa. Ohtamaa on nyt jo kaksinkertainen maailmanmestari sekä olympiavoittaja. MM-hopeajoukkueessa hän on pelannut kolme kertaa.

Maajoukkueessa entistä isompaa roolia ottaneelle Mikael Seppälälle MM-kulta on ensimmäinen. Lisäksi hänen palkintokaapistaan löytyy MM-hopea.

Leijonien kotikultaa juhlittiin ympäri maata, ja maanantaina suuressa kansanjuhlassa Tampereella.

Yhteisten ilontunteiden kokemus tulee kuin tilauksesta aikaan, jolloin Suomi alkaa avautua kahden vuoden koronakurimuksesta ja toisaalla Venäjän hyökkäys Ukrainaan synkentää tunnelmia.

Suomen ensimmäinen maailmanmestaruus vuonna 1995 yhdisti suuria kansanjoukkoja ja joidenkin arvioiden mukaan oli jopa auttamassa Suomea ylös 1990-luvun alun lamasta. Toivottavasti urheilumenestys on jälleen kansaa yhdistävä voima, sillä eripuraa on ollut jo riittämiin.

Ismo Kunelius

