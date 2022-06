Koulutuskeskus Jedusta valmistuneet oppilaat löydät täältä – Yhteensä 540 opiskelijaa valmistui lukuvuonna 2021-2022



HAAPAJÄRVILiiketoiminnan perustutkinto, merkonomi Ahola Aada, Nivala, Ervasti Sinna, Nivala, Jyrinki Sarah, Pyhäjärvi, Kautto Jessica, Haapajärvi, Keller Fanni, Haapajärvi, Leppänen Hilda, Haapajärvi, Mustanoja Jenna, Nivala, Mykkänen Riikka, Pyhäntä, Niskakoski Merja, Reisjärvi, Niskanen Rebecca, Haapajärvi, Oja Kristiina, Kalajoki, Raappana Emmi, Nivala, Turpeinen Svetlana, Haapajärvi, Vierimaa Peppiina, Sievi Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Aittola Oscar, Kärsämäki, Kivioja Saku, Nivala, Ylikoski Taavi, Kärsämäki, Autio Marika, Kärsämäki, Leppänen Paavo, Reisjärvi, Pasanen Marko, Pihtipudas, Päivärinta Riina, Nivala, Räisänen Veeti, Kärsämäki, Salmela Väinö, Nivala, Snellman Aappo, Haapavesi, Virsunen Hilla, Keitele Metsäalan perustutkinto, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hintsala Asmo, Nivala, Kiljala Patrik, Reisjärvi, Kärkinen Anssi, Kalajoki, Sikala Jouni, Nivala, Tikkanen Tom, Kiuruvesi, Tulppo Taneli, Haapajärvi, Vehkalahti Päivi, Reisjärvi, Väntänen Mikko, Sievi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Haaranen Teemu, Kärsämäki, Kontio Rami, Ranua Maatalousalan ammattitutkinto, maatilatyöntekijä Huhtakallio Esa, Haapajärvi, Jantunen Kreeta, Haapajärvi Metsäalan ammattitutkinto, metsäkoneenkuljettaja Hiironen Toni, Pihtipudas, Kivioja Hannu, Nivala, Kivioja Pekka, Nivala HAAPAVESIAmmatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (valma) Hankonen Kasperi, Haapajärvi, Holappa Marko, Pyhäjärvi, Hyvönen Eelis, Pyhäntä, Kopsa Eemeli, Haapavesi, Latvanlehto Niklas, Siikalatva, Muhola Ville, Siikalatva, Niemi Rasmus, Haapavesi, Niskanen Ilari, Haapavesi, Smed Arttu, Pyhäjärvi, Tuomaala Aki, Pyhäntä, Vuorenmaa Oskari, Haapavesi Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja Kangas Jimi, Kokkola, Mäkikangas Iiris, Haapavesi, Mäyrä Ville-Martti, Oulainen, Roini Jarkko, Kärsämäki, Smed Roope, Pyhäjärvi, Viirelä Arttu, Oulainen, Viitanen Topi, Siikalatva, Vuoti Jussi, Pyhäjoki Elintarvikealan perustutkinto, leipuri-kondiittori Chaplia Marina, Haapavesi, Huttunen Taina, Kärsämäki, Jalasto Riitta, Oulainen, Laitila Olivia, Haapavesi Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja Aitto-oja Mikael, Siikalatva, Jokinen Tatu, Oulainen, Polus Nita, Oulainen, Tainijoki Sakari, Siikalatva Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja Isola Lukas, Haapavesi, Louhivuori Tanja, Oulainen, Siltanen Milla, Kalajoki Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja Lakso Janette, Ylivieska Matkailualan perustutkinto, vastaanottovirkailija Bruno Jessica, Ylivieska, Salanin Daniil, Suomussalmi Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuoltaja Lampela Tarja, Siikalatva Puutarha-alan perustutkinto, puutarhuri Annunen Enni, Nivala, Kamps Marika, Oulainen, Kylmä Aino, Sievi, Ranta Niilo, Sievi Puuteollisuuden perustutkinto, puuseppä Freytag Sanna, Raahe, Iso-oja Leena, Kalajoki, Myllymäki Antti, Kärsämäki, Pennanen Silja, Siikalatva, Rasinaho Joakim, Oulainen Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja Haverinen Eevert, Haapavesi, Hietamäki Nikolas, Haapavesi, Jokinen Ville, Haapavesi, Kiiveri Ilona, Nivala, Lehtola Aapi, Haapavesi, Murtoperä Eerik, Haapavesi, Nevanoja Arttu, Haapajärvi, Ollila Veeti, Haapavesi, Pitkänen Niko, Haapavesi, Pyrrö Juho, Oulainen, Röyttä Tuukka, Oulainen, Sorvari Julius, Oulainen, Taskila Elja, Haapavesi, Wu Matias, Oulainen Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki Kahelin Janette, Pyhäjärvi, Perova Olga, Salla, Rotánné Szilágyi Julianna, Kalajoki, Sillanpää Tarja, Kalajoki, Zheludkov Nikita, Haapavesi Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentaja Jantunen Matias, Haapavesi, Jokinen Jimi, Haapavesi, Kallio Hermanni, Sievi, Tiri Saga, Ylivieska, Toivola Eemeli, Haapavesi, Tuomaala Riku, Haapavesi Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto Keski-Korpi Santeri, Kalajoki, Rautio Kirsi, Iisalmi, Vähäaho Tanja, Haapavesi Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (telma) Somero Juho, Ylivieska KALAJOKIAmmatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (valma) Heinonen Riikka, Kalajoki, Rautakoski Emilia, Kalajoki, Räihälä Julia, Kalajoki, Siipola Eino, Kalajoki, Sorvari Daniel, Kalajoki, Tölli Sara Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneasentaja Isokääntä Sami, Alavieska, Sekki Konsta, Kalajoki, Siermala Oskari, Kalajoki, Siermala Sakari, Kalajoki Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja Heikkinen Niko, Kalajoki, Mäkelä Jone, Kalajoki Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja Hummasti Eetu, Pyhäjoki, Lesonen Elias, Kalajoki, Rantala Tuomas, Alavieska, Saukko Elias, Merijärvi Matkailualan perustutkinto, matka-asiantuntija Ilmi Ige Abdullahi, Kalajoki Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja Ahopelto Isa, Kokkola, Kolppanen Jesse, Kalajoki, Manninen Camilla, Kalajoki, Stark Berit, Oulu Matkailualan perustutkinto, vastaanottovirkailija Aunio Tanja, Merijärvi, Heikkilä Nina, Kalajoki, Isokoski Anu, Kokkola, Laakso Anita, Kokkola, Ronkainen Vanessa, Raahe, Räisälä Milla, Kokkola, Suontausta Heidi, Tampere Puuteollisuuden perustutkinto, puuseppä Szathmáry-Király Mátyás, Kalajoki Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja Ahonen Eetu, Merijärvi, Borén Pessi, Kalajoki, Hamidi Salem, Kalajoki, Hannula Konsta, Kalajoki, Hoseini Mohammed, Kalajoki, Huhtakangas Tuomas, Alavieska, Kemppainen Joel, Ylivieska, Koskela Valtteri, Alavieska, Lehtola Johan, Merijärvi, Mujunen Marcus, Alavieska, Mujunen Martin, Alavieska, Parhiala Jason, Kalajoki, Portaankorva Leevi, Alavieska Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani Herranen Petra, Ylivieska, Hosseini Ali, Kalajoki, Järvelä Emmi, Kokkola, Limingoja Iina, Oulainen, Lämsä Anni, Oulainen, Mustola Anna, Kalajoki, Myllylä Henna, Kalajoki, Palovaara Petra, Kalajoki, Rasmus Johanna, Ylivieska, Sillanpää Virpi, Kokkola Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, ompelija Heiskanen Karita, Kokkola, Valo Johanna, Kokkola Tuotantotekniikan ammattitutkinto Yli-Kovero Riina NIVALAAmmatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (valma) Alatalo Viivi, Ylivieska, Honkanen Miska, Nivala, Hutri Roosa, Haapajärvi, Mattila Saara, Haapavesi, Niemelä Minja, Nivala, Niemi-Korpi Venla, Nivala, Palola Tiia, Pyhäjärvi, Sassi Akseli, Nivala, Syvänen Milla, Nivala, Visuri Jami, Nivala Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja Autio Viljami, Haapajärvi, Hautamäki Joonas, Nivala, Heikkilä Arttu, Sievi, Holmström Antton, Haapajärvi, Honkala Nuutti, Oulainen, Lehtola Sini, Sievi, Myllylahti Iiro, Haapajärvi, Nurmimäki Joonas, Sievi, Peltokorpi Panu, Sievi, Rautakoski Nikolas, Ylivieska, Timlin Joonas, Sievi, Vierimaa Veeti, Ylivieska Autoalan perustutkinto, automaalari Hakimi Habibullah, Ylivieska Autoalan perustutkinto, pienkonekorjaaja Vitakoski Rami, Haapajärvi Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetiikkaneuvoja ja kosmetologi Junttila Jenna, Sievi Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi Aarrekangas Vilma, Ylivieska, Koskela Heta, Raahe, Känsäkoski Pauliina, Kaustinen, Lumiaho Essi, Ylivieska, Räihälä Iida, Kalajoki, Vehkalahti Milja, Oulainen Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, parturi ja kampaaja Haapala Alisa, Ylivieska, Haapala Sofia, Ylivieska, Hankonen Noora, Haapavesi, Kumara Sanna, Nivala, Loukkola Raita, Ylivieska, Saastamoinen Sanna, Haapavesi, Sankala Mimmi, Kärsämäki, Vedenpää Henna, Nivala Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja Hakula Henri, Nivala, Härö Jonathan, Nivala, Jylhä-Ollila Jyri, Nivala, Kärkkäinen Tuukka, Ylivieska, Palola Joonas, Nivala, Rautaoja Tomi, Nivala, Saksa Ari, Nivala, Salmela Justus, Ylivieska Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja Aitto-oja Konsta, Nivala, Katila Santeri, Nivala, Kopakka Joni, Ylivieska, Korri Joni, Nivala, Laurila Eetu, Nivala, Leppälä Jimi, Ylivieska, Lähetkangas Jere, Nivala, Marjoniemi Valtteri, Haapajärvi, Mehtälä Juho, Nivala, Mehtälä Juuso, Nivala, Peltokorpi Ilkka, Sievi, Tuominiemi Julius, Kärsämäki, Turpeinen Juho, Haapajärvi, Turpeinen Severi, Reisjärvi, Vähäsöyrinki Teemu, Nivala, Yilmaz Furkan, Ylivieska, Ylimäki Anssi, Nivala Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja Kattai Mirjam, Salo, Torvinen Marjaana, Ylivieska Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Arvola Atte, Haapajärvi, Autio Saku, Ylivieska, Hautamäki Kristian, Ylivieska, Huttunen Kasperi, Alavieska, Koivisto Niklas, Haapajärvi, Lipponen Robert, Haapavesi, Niemi Jyry-Matti, Kalajoki, Nikunen Konsta, Kalajoki, Pääkkö Milja, Nivala, Saarela Joni, Kalajoki, Saukko Joni, Oulainen, Saukkonen Erik, Alavieska, Turpeinen Jeremias, Haapajärvi Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja Eskola Matias, Nivala, Haukipuro Arttu, Haapavesi, Hintsala Kasperi, Nivala, Jokela Miro, Ylivieska, Jääskeläinen Konsta, Haapajärvi, Kujanpää Santeri, Ylivieska, Leppimaa Joel, Nivala, Niemimäki Jaakko, Nivala, Peltokorpi Ossi, Sievi, Rantala Elias, Alavieska, Sorvisto Joonas, Ylivieska, Timlin Olli, Ylivieska, Timlin Pauli, Sievi, Tölli Tommi, Nivala Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja Ahola Aleksi, Sievi, Haikola Aki, Sievi, Haukipuro Henrik, Reisjärvi, Heinonen Tomi, Reisjärvi, Hyvönen Topias, Sievi, Juola Jasper, Nivala, Kaikkonen Eetu, Vantaa, Niku Ville, Nivala, Niskanen Jeremias, Ylivieska, Paalavuo Ville, Reisjärvi, Purola Veera, Reisjärvi, Rasmus Mikael, Ylivieska, Raudaskoski Aaron, Ylivieska, Savukoski Valtteri, Ylivieska, Tölli Markus, Sievi, Viljamaa Valtteri, Sievi Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki Ahola Aki, Nivala, Heidari Noor, Haapajärvi, Isoniemi Niko, Haapajärvi, Liimatainen Sonja, Nivala, Myllykoski Ella, Nivala, Naseri Aman, Ylivieska, Peräaho Venla, Nivala, Saukonoja Oona, Nivala, Takkunen Tuukka, Alavieska Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentaja Ampula Veeti, Haapajärvi, Eskola Aleksi, Nivala, Hannula Sami, Nivala, Hietala Miko, Ylivieska, Holmström Viljami, Haapajärvi, Kivirinta Pauli, Nivala, Koivukangas Arttu, Sievi, Korri Jaakko, Nivala, Kuljunlahti Joni, Kalajoki, Pekkala Miika, Kempele, Poikkimäki Lauri, Sievi, Päivärinta Jere, Sievi, Rajamäki Heli, Haapavesi, Salmela Nikolas, Sievi, Sandvik Mikko, Nivala, Tölli Eetu, Pyhäjärvi, Tölli Topias, Nivala, Uusitalo Janika, Oulainen, Ylikoski August, Nivala Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani Eränummi Jemiina, Nivala, Kaakko Paula, Ylivieska, Lehtonen Elli, Nivala, Pajukoski Tiina, Sievi, Saukkonen Anni, Sievi, Saviluoto Jenni, Nivala, Sikala Erika, Nivala, Ylikotila Henna, Nivala, Ylikotila Minna, Nivala Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja Hintsala Teemu, Ylivieska, Hosionaho Joni, Nivala, Joentakanen Veikko, Haapavesi, Koski Sami, Sievi, Marjakangas Julius, Sievi, Ranimaa Akseli, Ylivieska, Rauhala Tomi, Ylivieska, Saartoala Ville, Reisjärvi, Tölli Esa, Nivala, Tölli Ville, Nivala Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ict-asentaja Ekdahl Roni, Haapajärvi, Kauppila Julius, Alavieska, Nissinen Risto, Nivala, Päiveröinen Topi, Nivala Kuljetusalan ammattitutkinto Patanen Ari, Kalajoki, Erkkilä Simeoni, Lappeenranta, Jantunen Esa, Haapavesi, Kumpula Kari, Nivala, Pirttimaa Vili, Pello, Rautiola Atte, Haapavesi Maarakennusalan ammattitutkinto Meriläinen Tero, Siikalatva Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, kiinteistönhoitaja (at) Räisänen Antti, Haapavesi, Salmu Ismo, Oulainen Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, tekninen kiinteistönhoitaja (at) Jokio Jorma, Ylivieska Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto Laakkonen Jaakko, Haapajärvi Tuotantotekniikan ammattitutkinto Hautamäki Jani, Kokkola, Järnbäck Mauri, Toholampi OULAINENAmmatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (valma) Hotti Meri, Oulainen, Laulumaa Simo, Oulainen Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi Anttonen Mira, Haapavesi, Haaranen Tiia, Ylivieska, Hurme Niko, Oulu, Härö Joni, Oulainen, Kangas Silja, Oulainen, Kinnunen Johanna, Haapajärvi, Laakkonen Petri, Sievi, Peltokorpi Heidi, Sievi, Pyy Erkki, Oulainen, Päivärinta Hanne, Nivala, Seppälä Vilhelmiina, Ylivieska, Tuomaala Pauliina, Haapavesi Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kodinhuoltaja Niskakangas Elena, Oulainen, Sandvik Anna, Oulainen Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuoltaja Pudas Anne, Ylivieska, Puusaari Veera, Sievi Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki Korpi Emilia, Oulainen, Nevalainen Nora, Oulainen, Oksanen Janette, Oulainen, Röyttä Taru, Oulainen Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija Rautio Annika, Merijärvi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala Isokääntä Sanna, Kalajoki, Jaakkola Maileena, Siikajoki, Kaikkonen Raili, Kiuruvesi, Laitala Jenni, Haapavesi, Rotman Marzena, Oulainen, Siermala Suvi, Kalajoki, Vikstedt Hanna, Raahe Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala Huhtala Päivi, Oulainen, Kokkoniemi Riitta, Nivala, Tantarimäki Noora, Kalajoki, Vänttilä Johanna, Oulu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala Isola Sanna, Haapajärvi, Talja Milla, Siikajoki Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala Hintsala Eerika, Oulainen, Niittykoski Veera, Haapavesi, Pajala Elmiina, Oulainen, Pisilä Mari, Pyhäjoki, Sipilä Mila, Ylivieska, Törmälä Jouko, Oulainen Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja, perustason ensihoidon osaamisala Eskola Vilma, Nivala, Hintikka Siiri, Raahe, Ihme Viljami, Oulu, Kivioja Iida, Jyväskylä, Kivioja Venny, Haapavesi, Puolitaival Juho, Oulu, Rytkönen Henna, Nivala, Salmela Fanni, Kokkola, Toljamo Joonatan, Muhos, Ylimäki Anette, Oulu Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Alahäivälä Tomi, Ylivieska, Kämäräinen Elias, Oulainen, Molchun Grigory, Oulainen, Rahkonen Konsta, Ylivieska, Tyhtilä Valtteri, Oulainen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Blomberg Jari, Nivala, Granvik Eemil, Evijärvi, Hannula Viljami, Kalajoki, Heikkilä Joonas, Kalajoki, Heikkilä Sari, Haapavesi, Krook Kari, Alavieska, Kuusinen-Laukkala Anneli, Jyväskylä, Kärkinen Mikko, Ylivieska, Laakso Matti, Kalajoki, Nabb Henna, Oja Risto, Ylivieska, Päivärinta Jarkko, Lempäälä, Ruoranen Minna, Jyväskylä, Tainio Jaana, Veteli, Takala Esa, Kalajoki, Vainio Ville, Kalajoki, Verronen Matti, Kalajoki, Vähäoja Tanja, Kalajoki Liiketoiminnan ammattitutkinto Korhonen Piia, Ylivieska Lähiesimiestyön ammattitutkinto Heikkilä Alisa, Ylivieska, Ikkala Eija, Haapavesi, Meriläinen Tero, Siikalatva, Putila Heli, Oulainen, Rutanen Marika, Toholampi, Tolonen Reijo, Kuopio, Väisänen Kimmo, Varkaus Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto Vattu Lilli, Haapavesi Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Mustonen Merja, Raahe Yrittäjän ammattitutkinto Ahtikallio Joonas, Jyväskylä, Frusti Jani, Vaasa, Juhola Essi, Mustasaari, Juhola Joonas, Mustasaari, Meskanen Saskia, Lempäälä, Postila Piia, Jyväskylä, Saukko Pertti, Muurame, Varsanpää Markku, Vaasa, Vepsäläinen Pekka, Jyväskylä, Vihinen Eevi, Muurame, Kytölä Annika, Oulainen PIIPPOLA (Siikalatva)Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (valma) Leinonen Emma, Kestilä, Vesala Valtteri, Siikalatva Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, mediapalvelujen toteuttaja Ahonen Toni, Pyhäntä, Haataja Jemina, Pyhäjärvi, Marjomaa-Rajamäki Virpi, Siikalatva, Määttä Karoliina, Kuusamo Puuteollisuuden perustutkinto, puuseppä Ukkola Helena, Ii Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani Heikkinen Tanja, Muhos, Piiroinen Annukka, Siikalatva, Pohjaranta Elina, Oulu, Taipale Minna, Oulu, Visuri Maria, Kempele, Hamari Meeri, Kajaani, Kesti Henna, Raahe, Seppälä Teppo, Siikalatva Taideteollisuusalan ammattitutkinto, käsityöntekijä Jurvanen Virpi, Oulu, Mäkelä Sari, Oulainen, Tervoja Elina, Siikalatva YLIVIESKAMedia-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, mediapalvelujen toteuttaja Haapala Nenna, Ylivieska, Hirvelä Neea, Nivala, Kananen Anna, Kärsämäki, Kangaskortet Veera, Ylivieska, Kinnunen Akseli, Oulainen, Kuki Taisa, Nivala, Leinonen Joni, Nivala, Myllymäki Hiski, Ylivieska, Nieminen Sara, Ylivieska, Pirkkalainen Jori, Haapavesi, Pyrrö Timo, Ylivieska, Savikoski Mika, Haapavesi, Savimäki Jonne, Ylivieska Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala Aflecht Heidi, Pyhäjärvi, Huhtala Kati, Pyhäjärvi, Karjalainen Sanna, Pyhäjärvi, Kinnunen Heli, Pyhäjärvi, Kinnunen Riikka, Pyhäjärvi, Kosonen Paula, Ylivieska, Lehtomäki-Jauhiainen Kaija, Pyhäjärvi, Murto Merja, Haapajärvi, Natri Alisa, Pyhäjärvi, Nybacka Leila, Haapajärvi, Ryytty Minna, Kiuruvesi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala Gimilreykh Alla, Pyhäjärvi, Hautakoski Jessica, Ylivieska, Hilli Roosalotta, Ylivieska, Hintsala Salla, Kalajoki, Huhtala Mari, Ylivieska, Jokinen Emmi, Nivala, Juola Saku, Ylivieska, Kiiskilä Pinja, Sievi, Kinnunen Minttu, Haapajärvi, Lapinlampi Tuija, Ylivieska, Luttinen Riia, Ylivieska, Niemelä Teija, Pyhäjärvi, Pahkala Larisa, Ylivieska, Perälä Tuomo, Ylivieska, Seppälä Satu, Nivala, Timlin Riia, Ylivieska, Uusivirta Marianne, Nivala, Viitanen Veera, Ylivieska Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala Hautaviita Pertti, Ylivieska, Heikkinen Emma, Nivala, Hietala Mika, Nivala, Jutila Niko, Ylivieska, Konttila Janne, Nivala, Markkanen Sami, Kalajoki, Mehtälä Leena, Nivala, Meriläinen Ari, Ylivieska, Ohtamaa Miira, Nivala, Ojalehto Minna, Nivala, Pirttilahti Minka, Haapajärvi, Raasakka Jonna, Reisjärvi, Rautio Oona, Haapajärvi, Väänänen Pentti, Sievi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala Alakarjula Miia, Kannus, Autio Matias, Sievi, Haapakoski Teresa, Reisjärvi, Heidari Faizollah, Ylivieska, Hirvinen Tiina, Reisjärvi, Honkaperä Mira, Reisjärvi, Huhta Noora, Ylivieska, Isoniemi Ellinoora, Ylivieska, Jaakonaho Essi, Haapajärvi, Kivioja Julia, Nivala, Kivioja Marjo, Nivala, Koskela Ella, Sievi, Koskela Neea, Ylivieska, Kämäräinen Noora, Ylivieska, Laurila Jonna, Nivala, Leppimaa Eveliina, Nivala, Liuska Sanni, Haapajärvi, Liuska Viola, Pyhäjärvi, Myllykangas Viivi, Ylivieska, Pylväs Laura, Merijärvi, Raudaskoski Viivi, Ylivieska, Ruuska Aada, Ylivieska, Santakangas Sanna, Haapajärvi, Sikala Katja, Nivala, Silver Seija, Sievi, Syri Veera, Kokkola, Turunen Vilja, Nivala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, vammaistyön osaamisala Huovinen Elina, Siikalatva Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja Naumanen Peetu, Ylivieska Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja (at) Haapakoski Sinikka, Alavieska Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, toimitilahuoltaja (at) Pääkkö Jonna, Nivala