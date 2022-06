"Kirijakielellä" puhuvia oikaistaan asettamaan sanansa oikein – Ylivieskan murreryhmä retkeili Nikenkallion laavulla Ylivieskassa



Riitta Palola ylläpitää vuonna 2014 Facebookiin perustamaansa Ylivieskan murreryhmää, jossa jäseniä on tällä hetkellä 368. – Ryhmässä on tarkoitus puhua murteella eli 'kirijottaa lauseet, vastaukset ynnä muut meijän murteella ja oikasta, jos jollaki on lipsahtunut kirijakieltä tai muuta murretta', Palola kertoo.