"Erilaisten aikojen valkolakit" – Ismo Kuneliuksen pääkirjoitus on kevään valmistujaisjuhlien ytimessä

Tiistaina oli jälleen se päivä vuodesta, kun kevään ylioppilaiden nimet julkistettiin.

Uusien ylioppilaiden nimet tulivat julki nettisivuillamme siihen tahtiin, kun alueen lukiot niitä ilmoittivat. Nimilistoja löytyy myös keskiviikon Kalajaskan paperiversiosta.

Tämän kevään valkolakit kuuluvat siihen ikäluokkaan, jonka tie ylioppilaaksi on käynyt poikkeuksellisten aikojen läpi.

Takana on kahden vuoden koronakausi, johon on mahtunut hyvin paljon normaalista koulunkäynnistä poikkeavia piirteitä ja tapahtumia. Välillä on opiskeltu maskit päällä koulussa ja välillä kotona etäopetuksessa. On ollut koronakaranteeneja ja epävarmuutta tuoneita rajoituksia.

Kaiken tämän keskellä nuoret ovat jatkaneet opintojaan ja yrittäneet sopeutua arvaamattomiin muutoksiin. Tämä ei koske pelkästään lukiolaisia, vaan luonnollisesti kaikkia opiskelijoita ja koululaisia.

Korona on koetellut nuoria monella tavalla. Ensimmäisenä koronakeväänä niin ylioppilaiden lakitukset kuin muutkin valmistujaisjuhlat jäivät kokonaan pitämättä. Useimmilla Kalajokilaaksonkin lukiopaikkakunnilla kevään ylioppilaat pääsivät tuolloin viettämään suurta juhlaansa vasta alkusyksystä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tänä vuonna Ylivieskan lukion vanhojen tanssit ja penkkarit pystyttiin pitämään helmikuussa, mikä ei ole myöskään ollut mikään itsestäänselvyys korona-aikana. Tuolloin haastattelemamme Ylivieskan lukion rehtori Kalle Luhtasela kertoi, että tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan opiskelijat kärsivät monin tavoin henkisestä uupumisesta.

– Koronavaikutukset eivät lopu siihen, kun tauti päättyy, vaan rajoitusten vaikutukset heijastuvat pitkään nuorten kohdalla. Ihan samoin kuin 1990-luvun lama vaikutti, pohti Luhtasela haastattelussa.

Uudet ylioppilaat ja muista oppilaitoksista valmistuvat ovat opiskelleet aikana, joka on ollut monella tapaa normaalia koulunkäyntiarkea kuluttavampi. Koronan päälle tämä kevät toi lisää epävarmuuden ilmapiiriä Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Opiskeluajat ovat olleet haastavia, mutta nyt on aika nauttia näistä saavutuksista ja luoda katseita tulevaan. Onnittelut kevään ylioppilaille ja kaikille valmistuville! Te olette tulevaisuus.

Ismo Kunelius

ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi