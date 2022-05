"Ylivieska tarvitsee kansanedustajan" – Ismo Kunelius ottaa pääkirjoituksessaan kantaa Ylivieskassa syntyneeseen yllättävään tilanteeseen

13.5.2022

Ylivieskan poliittinen kenttä joutui alkuviikosta odottamattomaan tilanteeseen.

Toisen kauden kansanedustaja ja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs ilmoitti yllättäen, ettei hän lähde ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Pylvään päätös oli monelle jopa järkytys.

Se ei ollut ennakoitavissa, koska hänellä ei ole ollut tapana tuoda yksityiselämäänsä julkisuuteen. Juha Pylväs tiedotti alkuviikolla, että vaikean päätöksen taustalla oli hänen lähipiirissään todettu vakava sairastuminen, joten ratkaisu on ymmärrettävä ja kunnioitettava.

Perjantain Kalajokilaakso kertoo siitä, miten keskustan Ylivieskan vaikuttajat aikovat toimia saadakseen ylivieskalaisen ehdokkaan mukaan jäsenvaaliin, jossa puolue valitsee piirin kansanedustajaehdokkaat. Kiirettä pitää, sillä periaatteessa ylivieskalaisnimi pitää olla ratkaistuna jo ensi viikolla.

Yksi esille noussut vaihtoehto on luonnollisesti alue- ja kuntavaalien ääniharava Markus Jaatinen, joka on muuttuneessa tilanteessa myös valmis ehdokkaaksi. Ainakin yksi toinenkin nimi on juttumme perusteella noussut keskusteluihin.

Juha Pylväs ennätti osoittaa tähänastisella kansanedustajaurallaan, että tämä alue ja Ylivieska sen keskuspaikkana tarvitsevat kansanedustajan. Ensimmäisellä kaudellaan Pylväs loi hyvät verkostot ja toisella kaudella hänen painoarvonsa vaikuttajana kasvoi merkittävästi. Pylväs on osannut myös vedellä oikeista naruista, ja siitä on ollut selkeää etua tälle seudulle.

Jotta alueen asioita pystytään viemään mahdollisimman tehokkaasti eteenpäin, tarvitaan suoria yhteyksiä valtakunnan tason päätöksentekoon. Näitä yhteyksiä on luonnollisesti kaikkien puolueiden edustajilla ja niitä on syytä käyttää.

Ensiarvoisen tärkeää on kuitenkin se, että eduskunnan tasolta löytyy täkäläinen päättäjä, ja mielellään päättäjiä. Tässä en ota kantaa nimiin. Tärkeintä on se, että ylivieskalainen edustus pysyy Arkadianmäellä.