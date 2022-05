"Kaikkien äitien päivä" – Ismo Kunelius on pääkirjoituksessaan ajankohtaisen aiheen syövereissä

6.5.2022

Sunnuntaina vietämme jälleen äitienpäivää.

Tätä Yhdysvalloista maailmalle levinnyttä juhlapäivää on vietetty Suomessa jo yli sata vuotta. Itse asiassa äitien muistamiseksi järjestetty päivä on erityisasemassa Kalajokilaaksossa, sillä Suomessa ensimmäistä äitienpäivää vietettiin vuonna 1918 Alavieskassa.

Tätä ensimmäistä juhlaa vietettiin heinäkuussa. Sittemmin äitienpäivän ajankohdaksi on vakiintunut toukokuun toinen sunnuntai.

Perjantain Kalajokilaaksossa äitienpäivä näkyy kahdessakin mittavassa henkilöjutussa.

Toinen kertoo ylivieskalaisen Anna-Maria Järviluoman ajatuksista hänen ensimmäisen äitienpäivänsä ja kuusiviikkoisen poikansa kastejuhlan kynnyksellä. Äidin ja pienokaisen yhteinen alkumatka on ollut raskas ja rankimman kautta ravisteleva, mutta tuleva sunnuntai on perheelle ikimuistoinen päivä.

Järviluoma valitsi synnytyssairaalaksi Kainuun keskussairaalan Kajaanissa. Tällaisetkin pohdinnat ovat olleet Kalajokilaaksossa arkipäivää sen jälkeen, kun synnytykset lopetettiin Oulaskankaan sairaalassa Oulaisissa neljä ja puoli vuotta sitten.

Järviluoma pitää valintaansa oikeaan osuneena.

Toisessa jutussa on äänessä Outi Kalliokoski Kalajoelta. Hän kertoo yllättyneensä suuresti, kun pari viikkoa sitten tuli kutsu Helsingin Säätytalolla pidettävään valtakunnalliseen äitienpäiväjuhlaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomessa on tapana, että äitienpäivänä tasavallan presidentti palkitsee ansioituneita äitejä. Tänä vuonna 30 äitiä saa juhlassa Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin kultaristein. Outi Kalliokoski on yksi heistä.

Haastattelusta käy ilmi, että hänellä on riittänyt äidin tehtäviä. Kalliokoskella on 11 lasta ja 15 lastenlasta sekä perheeseen sijoitettuja lapsia, joiden lisäksi kyseessä on myös tukiperhe kahdelle lapselle.

Näitä haastatteluja lukiessa voi huomata, miten laaja asia äitiys voi olla.

Ei ole olemassa yhtä kaavaa tai muottia. Elämän suuntia on valtavasti, ja jokainen kokee asiat omalla persoonallisella tavallaan. Sunnuntaina muistamisen kohteena ovat kaikki äidit, joten hyvää äitienpäivää – tasapuolisesti!