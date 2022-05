Ylivieskan Visalan sairaalakiinteistöön on ilmestynyt majoitustoimintaa ja asukkaita – "Meidän on tarkoitus tehdä paikasta lapsiperheille sopiva" – Myös ilkivalta on palannut Visalaan



1 Tämä rakennus on tyhjillään. Merkkejä uusista asukkaista ja pihatöistä on kuitenkin nähtävissä rivitalojen luona. Hanna Soini Previous Next

Ylivieskassa sijaitsevaan Visalan sairaalakiinteistöön on tullut pikku hiljaa uusia elonmerkkejä. Osa rakennuksista on vaihtanut viime syksynä omistajaa, osa on vuokrattu asukkaille ja osaan suunnitellaan edelleen harrastustoimintaa.