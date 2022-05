Väistämätön tapahtui Pyhäjoella – "Jälkiviisaasti voi tietenkin ihmetellä, miten tämä kaikki pääsi tapahtumaan", toteaa Ismo Kunelius pääkirjoituksessaan

Ennemmin tai myöhemmin sen piti tapahtua. Olisi voinut tapahtua ennemminkin.

Maanantaina lyötiin viimeinen sinetti sille, että Pyhäjoelle ei rakenneta venäläistä ydinvoimalaa. Pyhäjoen Hanhikivellä on tehty vuosikausia valmistelevia töitä massiivisen ydinvoimalan rakentamiseksi, mutta nyt Fennovoima teki ainoan mahdollisen päätöksen asiassa.

Fennovoima ilmoitti maanantaina päättäneensä Hanhikiven ydinvoimalan laitostoimitussopimuksen RAOS Projectin kanssa. RAOS Project on Venäjän valtion ydinenergiayhtiön Rosatomin tytäryhtiö.

Fennovoiman irtautuminen venäläisestä ydinvoimalahankkeesta ei ollut varsinaisesti yllättävä uutinen. Tilanne on ollut suuren kritiikin kohteena pitkin kevättä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan. Päätös oli väistämätön, sillä tällaisessa tilanteessa venäläinen ydinvoimala Suomessa olisi monessakin mielessä mahdoton yhtälö ja riski.

Fennovoima ei tosin vieläkään suoraan perustellut päätöstään Venäjän aloittamalla sodalla Ukrainassa. Ainakin maanantaina yhtiö korosti päättäneensä laitostoimitussopimuksen johtuen RAOS Projectin merkittävistä viivästyksistä ja kyvyttömyydestä toteuttaa Hanhikivi 1 -hanke.

Isoja ongelmia toki on ollutkin, mutta Fennovoiman ydinvoimalahanke on ollut jo pitkään poliittisesti arka asia, josta on saatu valtion tason päättäjiltä enemmän ja vähemmän kierteleviä vastauksia. Ukrainan tilanne oli sitten se viimeinen niitti, jonka jälkeen hanke oli pakko pysäyttää.

Sopimuksen purkamiseen tarvittiin ehkä joku muu peruste, joka löytyi viivästyksistä ja muista käytännön ongelmista.

Pyhäjoella on ehtinyt tapahtua paljon niinä vuosina, kun sinne on yritetty tehdä ydinvoimalaa Rosatomin kanssa. Ylen antaman arvion mukaan valmisteleviin rakennustöihin on palanut jo nyt 600–700 miljoonaa euroa.

Jälkiviisaasti voi tietenkin ihmetellä, miten tämä kaikki pääsi tapahtumaan. Eivätkö varoituskellot soineet missään vaiheessa, kun nousi esille ajatus, että venäläinen ydinvoimala tulee Pyhäjoelle? Ja millaisia strategisia vaikutuksia sillä voisi olla?

Ainakin täällä paikallisella tasolla raha ja ison laitoksen tuoma hyvinvointi tuntuivat olevan se ykkösasia.

Ismo Kunelius

ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi