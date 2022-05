Pelastusjohtaja Petteri Jokelainen: Pelastustoimi osana hyvinvointialuetta luo mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle – Sopimuspalokuntayhteistyö on merkittävä asia Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksella jatkossakin



Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtajaksi valittu Petteri Jokelainen sanoo, että sopimuspalokuntayhteistyö on merkittävä asia Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksella jatkossakin. Siihen tulen omassa työssäni panostamaan, Jokelainen toteaa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtajaksi valittu Petteri Jokelainen kertoo, että vaikka virallinen viimeinen työpäivä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkönä on huhtikuun lopussa, työ uudessa virassa alkoi heti. – Se oli odotettavissa, koska valmistelutehtävä on laaja ja aikataulu on tiukka.