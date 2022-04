Anders-kirjastoissa ja Joki-kirjastoissa häiriöitä kirjastojärjestelmissä



Keskipohjanmaan levikkialueen kirjastoissa on ollut eilen ja tänään häiriöitä kirjastojärjestelmissä, mikä vaikuttaa kirjaston palveluihin. Anders-kirjastojärjestelmässä on tänään ollut ongelma, joka on estänyt kirjautumisen Anders-verkkokirjastoon, omatoimikirjastoihin ja e-aineistoihin.