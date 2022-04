Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa valmistaudutaan purkamaan erillinen pandemiapoliklinikka.

Tarkoituksena on hoitaa hengitystieintektioista kärsivät potilaat erityisjärjestelyin normaalin vastaanottotoiminnan yhteydessä. Asiasta päättää Kallion pandemiatyöryhmä keskiviikkona.

Koronatilanne on hieman hellittämässä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella. Esimerkiksi vuodeosastolla hoidettavien koronapotilaiden määrä on vähentynyt.

Kallion henkilöstöä on kuitenkin edelleen pois työstä koronatartuntojen takia. Kallion alueella liikkuu nyt myös influenssaa.

Vaikka tartuntatilanne on kääntymässä parempaan suuntaan, koronatartuntoja on alueellamme edelleen paljon. Kallion tiedotteessa muistutetaan, ettei neuvolaan voi tulla, jos perheessä on koronatartunta.

Aikoja koronatestiin voi varata puhelimitse, Omaolo-palvelun kautta tai sähköisen ajanvarauksen kautta.

Koronarokotusten walk in -päivien listalle on lisätty uusia rokotuspäiviä kesäkuulle asti. Katso koronarokotusten ajat ja paikat osoitteesta www.kalliopp.fi/koronarokotukset. 5–11-vuotialle lapsille koronarokotuksia annetaan ajanvarauksella neuvoloissa.