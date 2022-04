Koronaviruksen ilmaantuvuusluku jatkaa maltillisessa laskussa Soiten alueella, mutta koronatautia on edelleen liikkeellä runsaasti.

Sairaalahoidon tarve on korkealla tasolla erityisesti iäkkäillä ja riskiryhmäläisillä.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa 17 koronapositiivista potilasta. Teho-osastolla on tällä hetkellä hoidossa yksi koronaviruspotilas.

Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia on yhteensä 23 Soiten alueella.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku 14 vuorokauden ajalta on nyt 1 187 (viikko sitten 1 486) per 100 000 asukasta.

Viime viikon (vko 16) aikana todettiin yhteensä 552 uutta koronavirustartuntaa Soiten testauksessa.

Koronavirusnäytteitä otettiin viime viikolla noin 1 130 kappaletta. Otetuista testeistä positiivisten näytteiden osuus oli 49 prosenttia Mukana eivät ole kotitestauksessa todetut tapaukset, joten todellinen lukema on vielä tätä suurempi.

Soiten alueella on edelleen voimassa kasvomaskisuositus. Lisäksi Soiten alueella on voimassa etätyösuositus.

Yhteensä Soiten alueen yli 18-vuotiaasta väestöstä on rokotettu nyt 1. annoksella 90,6 prosenttia. Toisen rokotusannoksen on saanut 88,4 prosenttia alueen yli 18-vuotiaista. Kolmannen annoksen on saanut jo 66,2 prosenttia alueen yli 18-vuotiaista.

Rokotusten painopiste on ajanvarauksettomissa walk-in-rokotuspäivissä, jolloin rokotukseen voi tulla itselle parhaiten sopivalla hetkellä.