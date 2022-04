Nurmea vai pajua? Turvepeltojen vettäminen ei vaarantaisi ruokaturvaa mutta kasvattisi energiaomavaraisuus, sanoo kosteikkoviljelyn tutkija



Siinä sitä on: vuosisatojen ja -tuhansien aikana märässä ja kylmässä kerrostunutta kasvimassaa eli turvetta. Hapen kanssa tekemisiin päätyessään se alkaa hitaasti hajota. Pelloksi kuivattu turvekerros hupenee noin sentin vuosivauhdilla ja samalla vapautuu ilmaston lämpenemistä kiihdyttäviä kaasuja.

Turvepelto on kuin suolakurkkupurkki, josta on kaadettu mausteliemi pois ja kurkut nahistuvat pois, vertaa tutkija Hanna Kekkonen Luonnonvarakeskuksesta. Turve on kuolleista kasveista märissä ja viileissä olosuhteissa kerrostunutta massaa.