Aamupäivällä erikoiskuljetus Raahesta Kannukseen hidastaa liikennettä kasitiellä

Jälleen yksi Raahesta Kannukseen suuntaava erikoiskuljetus aiheuttaa ajoittaisia pysähdyksiä liikenteeseen. Kuljetus liikkuu kasitiellä Raahen ja Himangan välillä puoli kymmenestä puoli kahteentoista torstaina aamupäivällä.

Kuljetuksen korkeus on 7,7 metriä ja pituus 50 metriä. Siinä on mukana neljä ajoneuvoyhdistelmää. Kuljetus on perillä Kannuksessa kello yhteen mennessä.