Ortodoksinen pääsiäistervehdys Isä Antero Petsalon tapaan: Kristus nousi kuolleista! – Totisesti nousi!

Pääsiäinen on kirkkovuoden keskipiste ja kristikunnan suurin juhla. Jokaisena sunnuntaipäivänä vietämme Kristuksen ylösnousemisen juhlaa. Se kertoo jo tämän juhlan merkityksestä Kristuksen kirkolle.

Tähän juhlaan olemme valmistautuneet pitkällä paastoajalla ja osallistumme piinaviikolla Jeesuksen suuriin kärsimysiin. Hän kärsi pilkkaa ja ristinkuoleman koko maailman puolesta ja erityisesti jokaisen meidän puolesta.

Nyt pääsiäisenä on sitten ilon ja riemun aika. Kristus on voittanut kuoleman omalla kuolemallaan. Hän nousi ylös haudasta ja antoi meille kaikille ikuisen elämän. Siitä me iloitsemme ja riemuitsemme.

Pääsiäisen juhlaveisua lauletaan kirkoissamme ja kodeissa ympäri maailman: “Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi.” Tämä iloinen juhlaveisu on myös luterilaisessa virsikirjassa. Sitä on laulettu varmaankin lähes kaksituhatta vuotta Kristuksen kirkossa.

Iloinen ylösnousemuksen sanoma lähti ensimmäisenä pääsiäisaamuna Jeesuksen haudalta. Mirhantuojanaiset näkivät, että kivi haudan suulta oli vieritetty pois ja hauta oli tyhjä. Kristus oli noussut kuolleista.

He lähtivät viemään maailmalle tätä ylösnousemuksen riemusanomaa : Kristus nousi kuolleista! Ja tätä viestiä me kaikki kristityt viemme tänäkin pääsiäisenä eteenpäin ja ilolla vastaamme siihen: Totisesti nousi!

“Ylösnousemisen päivä! Ihmiset kirkastukaamme! Nyt on Pääsiäinen! Herran Pääsiäinen! Sillä Kristus, meidän Jumalamme saattoi kuolemasta elämään ja maasta taivaaseen meidät, jotka voittovirttä veisaamme. Kristus nousi kuolleista!

Puhdistakaamme tunteet, niin me näemme Kristuksen säteilevän ylösnosemisensa lähestymättömässä valossa ja voittovirttä veisatessamme me Häneltä selvästi kuulemme tervehdyksen:” ilotkaatte! “ Kristus nousi kuolleista!

Nyt on kaikki täynnä valoa: taivas ja maa, kuin myöskin ne, jotka maan alla ovat. Viettäköön siis koko luomakunta juhlallisesti Kristuksen ylösnousemista, joka on sille vahvaksi perustukseksi tullut. Kristus nousi kuolleista!

Tämä on valittu ja pyhä päivä, ainoa sapattien kuningas ja herra, juhlien juhla ja riemujen riemu.Tänä päivänä kiittäkäämme Kristusta iankaikkista! Kristus nousi kuolleista!“ (Pääsiäisen kanoniveisuista)

Toivotan Sinulle ja kaikille rakkaillesi ylösnousseen Kristuksen siunaamaa pääsiäisaikaa. Kristus nousi kuolleista! - Totisesti nousi!

Isä Antero Petsalo