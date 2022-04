"95 vuotta ja yhä ajankohtainen" – Ismo Kunelius kirjoittaa Kalajokilaakson juhlanumeron pääkirjoituksessa sananvapaudesta

22.4.2022

Pidät parhaillaan käsissäsi 95 vuotta täyttävän Kalajokilaakson juhlanumeroa. Tai jos et pidä, niin luet tätä pääkirjoitusta digitaalisesti, kuten varsin moni tilaajamme tänä päivänä jo tekee.

Näillä näppäimillä tulee kuluneeksi peräti 95 vuotta siitä, kun Kalajokilaakso julkaisi ensimmäiset juttunsa. Varsinainen syntymäpäivä on viikon kuluttua, sillä Aarne Hallan perustama ensimmäinen Kalajokilaakso ilmestyi 29. huhtikuuta 1927.

Sen jälkeen on maailma ennättänyt muuttua kerran jos kolmannenkin, mutta täällä sitä yhä vaan ollaan.

Kalajokilaakson juhlanumerossa ääneen pääsevät niin nuoret kuin kokeneemmatkin Kalajokilaakson asukkaat. Nuoret kertovat omia näkemyksiään nykypäivän mediasta, minkä lisäksi Elias Klemetti puhuu kokemuksen äänellä Kalajokilaakson ja Ylivieskan yhteisistä vaiheista.

Lisäksi luomme katsauksen siihen, millaisia muutoksia Kalajokilaakson tekemisessä on ihan viime vuosikymmeninä tapahtunut – ja ne eivät olekaan ihan pieniä. Myös lehden mainosmaailma on kokenut monenmoisia muutoksia. Siitä kertoo hyvin mielenkiintoinen aukeama, josta voi konkreettisesti havaita lehti-ilmoitusten olevan todellakin oman aikansa tuotteita.

Mutta palataanpa vielä ihan sinne pitkän taipaleen alkumetreille.

Aarne Halla linjasi 95 vuotta sitten lehtemme ensimmäisen numeron etusivulla, että "Kalajokilaakson tarkoituksena on erillään kaikesta puolue-elämästä ajaa paikallisia kysymyksiä ja erikoisesti palvella yleisöä ilmoituslehtenä, millä seikalla ei ole vähäinen merkitys aikakautemme taloudellisessa ja kunnallisessa elämässä".

Noihin linjanvetoihin on edelleenkin helppo yhtyä. Mikä olisi paikalliselle medialle parempi tehtävä kuin olla puolueettomasti paikallisten kysymysten ytimessä?

Itse asiassa se on entistä tärkeämpi johtoajatus tässä ajassa, jossa media on kokenut nopean myllerryksen digitalisaation ja somen matkassa. Helppojen kanavien auetessa jotkut sosiaalisen median käyttäjät ovat erehtyneet luulemaan, että sananvapaus on vapautta ilman vastuuta. Sen seurauksena joillekin on muodostunut sellainen käsitys, että se voi olla vastuusta piittaamatonta vaikuttamisyritystä, valetotuuksien levittämistä ja itsensä kanssa toista mieltä olevien herjauksiin saakka menevää mustamaalausta.

Tällaisina aikoina on todellakin tarvetta puolueettomalle ja journalistisesti toimitetulle Kalajokilaaksolle.