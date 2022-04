Raution monitoimitalo on harjakorkeudessa – Mikko Kaarto sanoo, että rakentamisen valvonta on lisääntynyt varsinkin julkisissa hankkeissa: "Kyllähän se melkoista paperinpyöritystä ja dokumentointia on nykyään"



1 Monitoimitalon seinät on suojattu ulkoapäin kosteuden takia, kertoo Kaarron Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kaarto. Sari Passoja-Verronen Previous Next

Raution monitoimitalon rakentaminen on edennyt aikataulussaan ja harjannostajaisia päästiin viettämään kiirastorstaina. Rakennustöiden eteneminen on ollut kaikkien kylänraitilla kulkevien nähtävissä, mutta hankkeen vieminen alusta loppuun pitää sisällään monenlaista muutakin työtä kuin vain rakentamista.