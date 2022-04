"Pääsiäinen on saanut lisää merkityksiä Ylivieskassa" – Ismo Kunelius toteaa pääkirjoituksessaan, että vanhan kirkon palo ja uuden nousu ovat kiinteä osa ylivieskalaista pääsiäishistoriaa

15.4.2022

Pääsiäinen on perinteisesti kristittyjen merkittävin juhla, jota vietetään monta päivää.

Ylivieskassa pääsiäinen on saanut itse juhlan lisäksi aivan erityisiä piirteitä. Ne liittyvät Ylivieskan kirkkoon, joka paloi tuhopoltossa pääsiäisenä 2016. Viisi vuotta myöhemmin vihittiin käyttöön uusi Pyhän Kolminaisuuden kirkko – ja jälleen pääsiäisenä.

Tänä pääsiäisenä tulee kuluneeksi siis vuosi siitä, kun Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo vihki uuden kirkon käyttöön. Se tapahtui pääsiäissunnuntaina, joten tänä vuonna kirkossa vietetään ensimmäistä kertaa varsinaista pääsiäistä.

Joulukuussa julkistettiin Ylivieskan Pyhän Kolminaisuuden kirkon juhlakirja, Yhdessä – kertomus ylivieskalaisesta pääsiäisvaelluksesta. Kirjan nimi on osuva, sillä matka palaneen kirkon raunioilta uuteen on ollut monelle eräänlainen pääsiäisvaellus.

Kun rakennetaan uusi kirkko, on selvää, että kaikki eivät ole samaa mieltä siitä, millainen sen pitää olla. Ylivieskassakin asiasta käytiin aikoinaan vilkasta keskustelua, mutta kriittisimmät äänet alkoivat hiljentyä viimeistään siinä vaiheessa, kun kirkko valmistui ja avasi ovensa tutustujille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Korona-ajasta huolimatta Ylivieskan uudesta kirkosta tuli suorastaan nähtävyys, jota tultiin katsomaan ympäri Suomea. Sosiaalinen media täyttyi kirkon kuvista ja kommentit menivät suurimmalta osin kehujen puolelle.

Tältäkin palstalta on aiemmin tullut todettua, että kirkko on jo rakennuksena pysäyttävä elementti Ylivieskan keskustassa. Se näkyy kauas ja vangitsee katseet – ja se näyttää hyvältä. Se on nykyisten sukupolvien maamerkki katukuvassa.

Kirkkoon kävi tutustumassa viime vuonna kahdeksan kuukauden aikana 25 000 ihmistä, mikä kertoo kaiken uuden kirkkorakennuksen synnyttämästä mielenkiinnosta.

Ylivieskalaisilla ovat edelleen elävästi mielessä ne tyrmistyneet ja epätodelliset tunnelmat, joita vanhan kirkon tuhoutuminen rajussa tulipalossa synnyttivät pääsiäislauantaina 2016.

Tästä alkoi määrätietoinen ja kaupunkilaisia yhdistänyt työ uuden kirkon rakentamiseksi. Aina kaikki ei edennyt suunnitelmien mukaan, mutta tavoite vietiin järkähtämättä maaliin viidessä vuodessa – pääsiäisestä pääsiäiseen.

Tästä syystä pääsiäinen on saanut yhden pienen lisävärin ylivieskalaiseen mielenmaisemaan.

Lue myös: Uuden kirkon vaiheista kertova Yhdessä-kirja on tehty Ylivieskan kirkon kunniaksi – Ainutlaatuinen juhlakirja valmistui paikallisten talkoovoimin