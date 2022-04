THL:n yleinen maskisuositus poistuu – Kolme poikkeusta yhä voimassa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo torstaina antamassa tiedotteessa, että THL:n yleinen maskisuositus poistuu, mutta maskia voi oman harkinnan mukaan edelleen käyttää.

– Lisäksi eri alueilla voi olla voimassa paikallisia maskisuosituksia. Jokaisen kannattaa seurata oman kunnan tai sairaanhoitopiirisin viestintää maskien käytöstä alueella.

Kasvomaskisuositus kansalaisille poistuu kolmea poikkeusta lukuun ottamatta. THL suosittelee maskin käyttöä edelleen julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin sekä niille, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä. Lisäksi maskin käyttöä suositellaan niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle (esimerkiksi perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti pysymistä kotona oireiden väistymiseen saakka.

THL:n mukaan koko väestön tasolla maskien käytölle ei ole vaikuttavuusperusteita vallitsevassa epidemiatilanteessa, jossa niiden laajakaan käyttö ei yksittäisenä toimena merkittävästi estä viruksen leviämistä.

THL lisää, että suosituksen päivityksestä huolimatta jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

– Erityisesti rokottamattomien 12 vuotta täyttäneiden sekä kaikkien, joilla on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista riippumatta, kannattaa harkita sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti, sanoo THL:n ylilääkäri Otto Helve.

THL jatkaa, että koronarokotukset ovat ylivoimaisesti tehokkain keino suojautua koronalta.

– Vaikka rokotukset eivät kokonaan estä tartunnan saamista, ne suojaavat erittäin hyvin vakavalta tautimuodolta.

THL:n maskisuositus ei koske työpaikkoja ja työskentelytilanteita, joissa maskien käyttö perustuu työsuojeluun ja asiakasturvallisuuteen.