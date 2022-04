"Koronatilanne jatkuu Kallion alueella haastavana" – Palveluasumisessa on todettu useita koronatartuntoja ja osastohoidossa on ollut 10–15 koronapotilasta

Ylivieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Alavieskassa toimiva Peruspalvelukuntayhtymä Kallio kertoo maanantaina antamassaan tiedotteessa, että koronatilanne jatkuu sen alueella haastavana. Palveluasumisessa on todettu useita koronatartuntoja ja osastohoidossa on ollut 10–15 koronapotilasta. Koronatartuntojen vuoksi myös Kallion henkilöstöä on pois työstä.

– Koronavirustestejä otetaan vain oireisista henkilöistä. Koronanäytteenotto keskitetään yhä riskiryhmäläisiin, raskaana oleviin, varusmiehiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöihin. Ajan koronavirusnäytteenottoon voi varata puhelimitse tai Omaolo-palvelun kautta. Iltapäiville on avattu ajanvarausaikoja, joita voi varata myös suoraan netistä, opastaa Kallio tiedotteessaan.

Lisäksi se muistuttaa, että Pohjois-Pohjanmaan alueella on edelleen voimassa kaikkia julkisia sisätiloja koskeva maskisuositus. Etätyössä suositellaan etä- ja lähityön yhdistämistä.

– EU:n koronatodistukseen sairastetusta koronavirustaudista on tullut huhtikuun alusta alkaen muutoksia. Todistukseen otetaan mukaan terveydenhuollossa tehdyt positiiviset antigeenitestit eli niin sanotut pikatestit. Antigeenitestitulokset huomioidaan todistuksissa takautuvasti 1.10.2021 tehdyistä tutkimuksista alkaen. Positiivinen antigeenitestitulos huomioidaan myös rokotustodistuksen annosmerkinnöissä, Kallio jatkaa.

Kallion vastaanotot ovat kiinni pääsiäisenä 15.–18. huhtikuuta.