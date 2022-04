"Ylivieskan asema liikenteellisenä keskuspaikkana vahvistuu" – Ismo Kunelius puntaroi pääkirjoituksessaan uusien hankkeiden merkitystä

8.4.2022

Perjantain Kalajokilaaksossa kerromme paristakin liikenteeseen liittyvästä edistysaskeleesta Ylivieskassa ja lähiseudulla. Molempien vaikutus ulottuu huomattavasti laajemmalle alueelle kuin pelkästään Ylivieskaan.

Toinen Ylivieskan katukuvassakin isosti näkyvä hanke on Vähälä Yhtiöiden Ouluntien varteen noussut suuri logistiikkaterminaali, joka alkaa olla piakkoin käyttövalmis. Lisäksi kerromme uudesta raskaan kaluston hinausautosta, jolla saadaan liikkeelle isotkin rekat.

Vähälä Yhtiöiden logistiikkaterminaali on noussut vuoden mittaan pitkään tyhjillään olleelle paikalle paloaseman viereiselle pellolle.

Ihan pulinoitta ei tämäkään rakennushanke toteutunut. Itse asiassa sen toteutuminen odotutti yli kymmenen vuotta, sillä kaupunki kaavoitti aikoinaan Ouluntien ja rautatien väliin kaksi terminaalitonttia, joista nyt valmistuvan logistiikkaterminaalin tontin esisopimus allekirjoitettiin jo 2009.

Rakentamisen alkaminen viivästyi monestakin syystä. Yksi niistä oli lähialueen asukkaiden vastustus, joka johti myös tavaraliikenneterminaalien kaavaan liittyviin valituksiin. Tämä pitkä kiista jätti arpensa, mutta nyt eletään tätä päivää ja yksi terminaali seisoo paikallaan.

Se on myös selkeä merkki Ylivieskan merkityksestä kehittyvänä kaupunkina liikenteen risteyskohdassa. Viime vuoden keväällä haastattelin asiasta vielä tuolloin yhtiön toimitusjohtajana ollutta Ville Vähälää. Hän kertoi, että uutta terminaalia mietittäessä Ylivieska ei ollut sijoituspaikkana itsestäänselvyys.

– Kun suunnittelimme tätä hanketta, puntaroimme myös sitä, onko sijoituspaikka Ylivieska vai joku muu. Totesimme kuitenkin, että Ylivieska on sijaintina edelleen hyvä meidän liiketoiminnallemme eikä ole tarvetta lähteä mihinkään muualle, Vähälä kertoi.

Rakentamisen jo alettua Vähälä Yhtiöistä tuli yrityskaupoilla DB Schenkerin tytäryhtiö. Viime syksynä uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetty Mikko Rehtilä kertoo vastaavanlaisia näkemyksiä tuoreessa jutussamme. Hänen mukaansa Ylivieskan sijainti on hyvä, koska tavaravirrat kulkevat sen läpi erityisesti pohjoisen ja etelän välillä sekä länsirannikon suuntaan.

Ylivieskan liikenteellinen merkitys omalla alueellaan on kiistaton. Ylivieska on maanteiden ja rautateiden risteyspaikka, mikä on merkittävästi vahvistanut sen asemaa yrityselämän ja lähialueensa keskuspaikkana. Logistiikkaterminaalin tyyppisten isojen hankkeiden sijoittuminen Ylivieskaan on selkeä todiste tästä.