"Ei mitään aprillipilaa" – Ismo Kunelius penkoo pääkirjoituksessaan kuntataloutta ja kertoo, miksi Kalajokilaaksosta ei löydy aprillijuttua

1.4.2022

Elämme sitä aikaa vuodesta, kun kaupungit ja kunnat julkaisevat viime vuoden tilinpäätöstietojaan.

Tälläkin alueella monet kunnat ovat saaneet esitellä hyviä talouslukuja ja ylijäämäisiä tilinpäätöksiä. Toki on selvää, että monien taloudessa näkyvät valtiolta saadut koronatuet, joita on kahden viime vuoden aikana tullut joko suoraan kunnille tai kuntayhtymille. Ei korona suoranaisesti ole pelastanut kuntatalouksia, mutta taloudellista helpotusta se on tuonut – jos on vienytkin.

Ylivieskan tilinpäätös oli toista kertaa peräkkäin ennakoitua parempi. Sitä ennen kaupungissa elettiinkin synkkiä talousaikoja, joihin oli tunnetut syynsä. Niitä on turha tässä enää kerrata.

Joka tapauksessa pahimmillaan Ylivieskan tasetta rasitti lähes 11 miljoonan euron alijäämä, jonka kattaminen vaaditussa ajassa vuoteen 2023 mennessä tuntui lähes mahdottomalta tehtävältä.

Ei tunnu enää. Ennakoitua parempien tulosten jälkeen alijäämä on sulanut miljoonaan euroon. Perjantain Kalajokilaaksossa on juttu, jossa talousjohtaja Joonas Yliluoma avaa tuloksen taustoja. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet muun muassa harkinnanvarainen valtionosuus, poikkeuksellisen korkeat myyntivoitot, kasvaneet verotulot ja valtion koronakorvaukset.

Tiukkaa taloudenpitoa tarvitaan Ylivieskassa edelleen, jotta se tasapainoinen tilanne saavutetaan. Pelottavien alijäämävuosien jälkeen nenä on kuitenkin jo lähes pinnalla. Ja siellä sen paikka onkin.

Aprillia?

Perjantaina on 1. huhtikuuta, eli aprillipäivä. Perjantain Kalajokilaaksosta ei kannata kauhean innokkaasti etsiä aprillijuttua, koska sellaista ei tänäkään vuonna ole.

Syykin on selkeä. Tässä ajassa valheellisen tiedon levittäminen ja pyrkimykset vaikuttaa mielipiteisiin jakamalla paikkaansa pitämättömiä "faktatietoja" ovat liian suuri ja liian jokapäiväinen ongelma. Tänä päivänä ihmisen pitää todellakin osata lukea mediaa välttyäkseen valeuutisten ja tarkoituksellisesti harhaanjohtavan tiedon tulvalta netissä ja sosiaalisessa mediassa.

Tällaisen vyöryn keskellä tarvitaan faktapohjaista journalismia, ja siitä syystä nyt ei ole oikea aika julkaista aprillipiloja edes huumorimielessä. Huumoria pitää toki olla, mutta sitä voidaan harrastaa muilla kuin uutispalstoilla.

Netissä ja somessa jokainen päivä on aprillipäivä – valitettavasti.