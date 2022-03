"Palkkatasa-arvo-ohjelma on välttämätön" – Katja Hänninen ottaa Eduskunnasta-kolumnissaan kantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöiden palkkaukseen



Kriisistä kriisiin kulkeva aika on tehnyt erityisen selväksi, kuinka tärkeä turvallisuustekijä julkisen sektorin naisvaltaiset alat ja niiden toimivuuden turvaaminen on. Me emme selviä ilman sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöitä, jotka hoivaavat ja huolehtivat meistä.