Tarinatoukka-kirjastoauto on palvellut ylivieskalaisia vuodesta 2004 lähtien. Auto on ikään ja ajettuihin kilometreihin nähden hyvässä kunnossa, mutta sen korvaamista uudella kirjastoautolla on syytä pohtia jo nyt. Ratkaistavana on monta asiaa.

Juhani Rintakumpu