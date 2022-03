Sairaalakuormitus on kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla – Koronapotilaiden määrä on kasvanut erityisesti perusterveydenhuollon vuodeosastoilla

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kertoo torstaina antamassa tiedotteessa, että sairaalakuormitus on kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla.

– Terveydenhuollon ammattilaisten sairauspoissaolot, sijaisten saamisen vaikeus sekä sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä haastavat terveydenhuoltoa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on jouduttu siirtämään ajanvarauksia tilanteen vuoksi.

– Koronaviruksen aiheuttamaa tautia on Pohjois-Pohjanmaalla liikkeellä paljon. Vaikka suuri osa sairastaa taudin lieväoireisena tavallisen flunssan tapaan, on tilanne alkanut maaliskuun aikana näkyä enenevässä määrin myös terveydenhuollossa, kertoo sairaanhoitopiiri tiedotteessaan.

Erityisesti koronapotilaiden määrä on kasvanut perusterveydenhuollon vuodeosastoilla, päivittäinen potilasmäärä on ollut 50–60 potilasta. Myös Oulun yliopistollisessa sairaalassa koronapotilaita on nyt noin 20 päivässä, kun vielä alkuvuodesta lukema säilyi pitkään noin 15 päivittäisen potilaan tuntumassa. Teho-hoidon potilasmäärät eivät ole nousseet.

– Potilasmääriä enemmän terveydenhuoltoa haastavat nyt terveydenhuollon ammattilaisten sairauspoissaolot. Esimerkiksi OYSissa oli viikolla 11 lähes neljä kertaa enemmän hengitystieinfektioista johtuvia sairauspoissaolopäiviä kuin viime vuonna samaan aikaan. OYS on joutunut supistamaan toimintaansa ja siirtänyt kiireettömiä ajanvarauksia tilanteen vuoksi. Jos toimenpidettä tai vastaanottoa joudutaan siirtämään, potilaaseen ollaan yhteydessä sairaalasta.