"Karsastelua" – Hoitajien palkat, tuulivoima, maatalouden päästöt ja Venäjä ovat Raimo Anttilan tiukassa käsittelyssä lukijoiden palstalla



- Mikä siinä on, etteivät tuulimyllyjen koneistot kestä yhtä kauan kuin vesivoimaloiden? Raimo Anttila ihmettelee.

Tänä talvena on ollut parranpärinää puolesta ja vastaan, kun on ollut kyseessä sairaita hoitavien ammattilaisten palkoista ja heidän tulevasta palkkakehityksestä. Eri ammattialoilla on kovin eritasoiset tulosopimukset, joiden suhteet eivät mielestäni kerro kunkin alan arvostuksesta tai tarpeellisuudesta.