Kallion henkilökunta koronan kourissa – Työvoimapula on kriittinen: Palveluja supistettu ja priorisoitu. Puhelinliikenne ruuhkautunut.



Vastaanottopoliklinikan sairaanhoitaja Mikael Juola kertoo, että ruuhkautuneen puhelinpalvelun takaisinsoittojen viivettä on pystytty kuromaan kiinni. Sairaanhoitaja Janna Toivola sanoo, että ihmiset yrittävät ottaa yhteyttä kaikin keinoin, niin puhelimitse kuin netinkin kautta.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on joutunut supistamaan ja priorisoimaan palvelujaan yksinkertaisesti siitä syystä, että myös henkilöstöä on sairastunut koronaan ja muihin infektiotauteihin, eikä sijaisten saanti ole helppoa. – Työvoimapulaa on lähes joka puolella Kalliossa.