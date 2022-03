"Ylivieskan rakentaminen tuo valoa synkkään uutisvirtaan" – Ismo Kunelius kertoo pääkirjoituksessaan jotain positiivista

11.3.2022

Heitetäänpä ikävien uutisten virtaan välillä jotain positiivista.

Viime aikoina uutiset ovat tosiaankin olleet lähinnä masentavia, mutta täällä paikallisella tasolla riittää myös mukavaa kerrottavaa.

Perjantain Kalajokilaakson paperilehdessä sekä netissä olemme julkaisseet kaksikin rakennusalaan liittyvää uutista, jotka ovat merkittävässä osassa Ylivieskan kaupunkikuvan tämän hetken kehityksessä. Lisäksi ne ovat merkki siitä, että kaupunki jatkaa kasvuaan.

Kyse on kahdesta kerrostalohankkeesta, joista toinen on jo pitkällä ja hahmottumassa aivan kaupungin ydinkeskustaan. Valmistumassa oleva talo on Rakennuspalvelu Salmelan Juurikoskenkadulle rakentama liike- ja asuinkerrostalo, Ylivieskan Dagmarin Kulma.

Se tuo keskustaan uusien asuntojen lisäksi myös lisää yrityselämää, jonka karkaamisesta Savarin liikekeskukseen on ollut vuosien mittaan monenlaista kirjoittelua. Nyt on julkistettu Dagmarin Kulman ensimmäiset yritystoimijat. Ne ovat terveyspalveluja tuottava Mehiläinen, joka on varannut rakennuksesta ison tilan sekä leipomoyritys Pirjon Pakari, joka laajentaa kahvilatoimintaansa Ylivieskan keskustaan.

Toinen rakennusalan uutinen on se, että Kaarron Rakennus on aloittamassa tänä vuonna neljännen kerrostalon rakentamista Kassisenrannan kokonaisuuteen. Kuusikerroksiset talot sijaitsevat kaupungin keskustassa jokirantatonteilla.

Alueen aiempien kerrostalojen valmistumisen jälkeen seuraavaa siirtoa on jouduttu odottamaan alkuperäistä suunnitelmaa pidempään markkinatilanteen vuoksi. Viime vuosina omia ongelmiaan on tuonut pitkään jatkunut koronapandemia – ja aivan viimeisimpänä talouden rattaisiin on alkanut vaikuttaa Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Uusien asuntojen kysyntä on kuitenkin ollut jälleen vilkastumaan päin.

Ylivieskan keskustassa on kaavoitettuna vielä paljon mahdollisuuksia kerrostalorakentamiselle. Hyvinäkin aikoina tämän kokoluokan kerrostaloja nousee Ylivieskaan yhden talon vuosivauhdilla, joten paikkoja riittää, kun kysyntä on sopiva uusien rakennustöiden aloittamiseen.

Viime päivien uutiset ovat kuitenkin rohkaisevia. Näissä myllerryksissä on hienoa, että saamme signaaleja positiivisesta kehityksestä.