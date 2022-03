Sairaanhoitajaa epäillään – Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehty huumausaineiksi luokiteltavien lääkkeiden varkaus on voinut vaarantaa potilasturvallisuuden



Oulun poliisilaitoksen huumausainerikollisuutta tutkivassa yksikössä on ollut marraskuusta 2021 saakka tutkittavana rikoskokonaisuus, jonka epäillään tapahtuneen Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Esitutkinta on nyt valmistunut, ja juttu on siirtynyt syyteharkintaan.