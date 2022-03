Terveysviranomainen: Koronatilanne huipussaan tällä ja ensi viikolla peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella

Terveysviranomainen olettaa, että koronatautitilanne on nyt pahimmillaan Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella eli Ylivieskassa, Alavieskassa, Sievissä ja Nivalassa.

–Koronatilanne on nyt todella haastava ja koronaa on kovasti liikkeellä. Koronatapauksia vahvistettiin viime viikolla 450, ja tämän lisäksi ovat he, jotka eivät ole käyneet virallisissa testeissä, vaan ovat tehneet kotitestin ja sairastavat kotona koronaa. Oletettavasti koronan huippu on tällä ja ensi viikolla Kallion alueella, terveyspalvelujohtaja Margit Yli-Kotila totesi maanantaina Kalajaskan ja Kalajokilaakson haastattelussa.

Kalliossa on koronanäytteenotto ruuhkautunut, joten vuoksi se kohdennetaan väliaikaisesti sote-työntekijöihin, raskaana oleviin ja riskiryhmiin. Kallio ohjeistaa, että muut kuin sote-alan henkilöstö, raskaana olevat ja riskiryhmiin kuuluvat voivat tarvittaessa hakeutua koronanäytteenottoon omakustanteisesti yksityiselle palveluntarjoajalle.

Kalliossa on myös työvoimapulaa, koska sote-työntekijöitä on myös paljon sairaana pois töistä ja osin lomilla, eikä sijaisien saanti ole helppoa. Esimerkiksi neuvolan ajanvaraus oli poikkeuksellisesti maanantain suljettu henkilökunnan sairastumisen vuoksi.

Yli-Kotila toteaa, että meneillään olevan koululaisten talvilomaviikon matkustamisia terveysviranomaiset eivät voi rajoittaa.

– Koronan voi saada kuka hyvänsä ja mistä tahansa. Kannattaa käyttäytyä terveysturvallisesti eli huolehtia turvaetäisyyksistä ja käsihygieniasta sekä käyttää maskia. Tietysti ihmisjoukoissa liikkuminen lisää riskiä, mutta ulkoillen eli esimerkiksi laskettelurinteessä riski ei ole niin suuri kuin sisätiloissa.

