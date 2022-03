Koronavirustartuntojen määrä on noussut Soiten alueella. Viime viikon aikana todettiin yhteensä 823 uutta koronavirustartuntaa Soiten testauksessa. Hurjista tartuntaluvuista huolimatta kaikki tartunnat eivät edes tule Soiten terveydenhuollon ammattilaisten tietoon, sillä kotitestausta suositellaan ensisijaisena testausmenetelmänä.

Soitessa otettiin viime viikolla koronavirusnäytteitä 1 708 kappaletta. Otetuista testeistä positiivisten näytteiden osuus oli 48 prosenttia.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa 15 koronapositiivista potilasta.

Teho-osastolla ei tällä hetkellä ole hoidossa koronaviruspotilaita.

Tartuntojen määrä viimeisen parin viikon ajalta on 1611 tartuntaa, viime viikolla vastaava luku oli parisensataa tartuntaa pienempi.

Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on ollut yhteensä 13.

Keski-Pohjanmaalla ollaan edelleen tautitilanteen osalta leviämisalueena.

Ajanvarauksettomia rokotuspäiviä järjestetään tällä viikolla: • 7.-8.3. klo 9-19.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna • 8.3. klo 15-18 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8). Rokotteet: Pfizer ja Moderna • 9.3. klo 9-18 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer • 9.-10.3. klo 9-15.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna • 10.3. klo 8.30-15.30 Kannuksen seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokotteet: Pfizer ja Moderna • 10.3. klo 12-16.45 Perhon terveyskeskus (Vanhainkodintie 20). Rokote: Pfizer • 10.3. klo 15-19 Kruunupyyn terveysasema (Säbråntie 1). Rokotteet: Pfizer ja Moderna • 11.3. klo 8.30-15 Toholammin seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna • 11.3. klo 9-19.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna • 12.3. klo 9-15 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna

Kotitestausta suositellaan ensisijaisena menetelmänä koronavirustartunnan selvittämiseen.

Kotitestausta suositellaan kaikille, joilla on hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai yskää.

– Jos olet saanut positiivisen tuloksen kotitestistä ja olet perusterve, sinulla on lieviä hengitystieoireita ja yleisvointisi on hyvä, ei yleensä ole tarvetta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tai hakeutua terveydenhuollon koronavirustestiin, kerrotaan Soitelta.

Mikäli koronatesti on positiivinen, tulee jäädä kotieristykseen. Kotona sairastavan eristysaika on 5 vuorokautta näytteenottopäivämäärästä laskien rokotesuojasta riippumatta.

Näytteenottopäivä on nollapäivä. Kotieristyksen aikana tulee välttää kaikkia kodin ulkopuolisia kontakteja.

Tartuntariskin minimoimiseksi on edelleen tärkeää myös noudattaa koronaviruksen hygieniasuosituksia eli pestä kädet, käyttää kasvomaskia ja pitää turvaväliä.

Soiten päivitetyn koronarokotusmittarin mukaan koko Soiten alueen yli 18-vuotiaasta väestöstä on rokotettu ensimmäisellä annoksella 90,5 prosenttia. Toisen rokotusannoksen on saanut 88,3 prosenttia alueen yli 18-vuotiaista ja kolmannen annoksen on saanut jo 64,8 %.

Rokotusten painopiste on ajanvarauksettomissa walk-in-rokotuspäivissä, jolloin rokotukseen voi piipahtaa itselle parhaiten sopivalla hetkellä.