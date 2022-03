"Todellinen tartuntamäärä on huomattavasti suurempi" – Kallion alueella yhä paljon koronavirustartuntoja, terveyskeskusten koronanäytteenotto on ruuhkautunut

Ylivieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Alavieskassa toimiva Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa perjantaina, että sen alueella koronatartuntoja todetaan yhä paljon. Tälläkin viikolla lukemat ovat korkealla.

– Torstaihin mennessä Kallion alueella on todettu 235 laboratoriovahvistettua koronavirustartuntaa, ja määrän odotetaan kasvavan. Todellinen tartuntamäärä on alueella huomattavasti suurempi, sillä moni toteaa tartunnan kotitestillä tai ei tee testiä ollenkaan. Terveyskeskusten koronanäytteenotto on myös ruuhkautunut, ja näytteenottoaikoja annetaan nyt ensi viikon puolelle, kertoo Kallio tuoreessa tiedotteessaan.

Laboratoriovarmistetun koronavirustartunnan saaneita on ohjeistettu Kallion alueella tekstiviestitse.

– Jatkossa viikonloppuisin tai pyhinä tekstiviestiä ei lähetetä, vaan sairastunut saa viestin seuraavana arkipäivänä. Viikonloppuisin hoidetaan vain sote-yksiköiden tartunnanjäljitys ja neuvonta.

– Jos tartuntatilanne ei helpota, on mahdollista, että viikolla 10 laboratoriovarmistetun koronatartunnan saaneille ei pystytä viikollakaan lähettämään tekstiviestiohjeita.

Kallio tiedottaa, että ohjetekstiviestin sisältö on seuraava:

"Tartunnanjäljityksen tekstiviesti koronavirusinfektioon sairastuneelle

Sairastuneen tulee pysytellä kotona 5 vrk oireiden alusta. Töihin/kouluun/päivähoitoon voi palata, kun on kuumeeton ja oireet ovat selkeästi helpottaneet. Muut perheenjäsenen (riippumatta siitä onko rokotettu vai rokottamaton) voivat mennä päiväkotiin, kouluun tai töihin, jos ovat oireettomia.

Jos henkilö on oireeton, mutta koronatesti on positiivinen, tulee jäädä kotiin 5 vrk testipäivästä lähtien. Jos joku perheenjäsenistä sairastuu, tulee hänen pysytellä kotona 5 vrk omien oireiden alusta laskien. Perheenjäsenten sairastuessa voitte hyödyntää kotitestejä tai varata aikaa koronavirustestaukseen (08-419 5140).

Kun perheessänne sairastetaan, pyrkikää välttämään kodin ulkopuolisten henkilöiden vierailuja. Jos teillä on tarvetta käydä esimerkiksi kaupassa oireettomana, käyttäkää kasvomaskia. Jos tarvitsette A-todistusta työstä poissaoloa tai tartuntatautipäivärahaa varten, olkaa yhteydessä työterveyshuoltoon tai terveyskeskuksen vastaanottoon.

Jos työskentelet sosiaali- ja terveysalalla, ole yhteydessä esimieheesi. Tarkemmat hoito-ohjeet ja ohjeistus veritulppariskin arviointiin löytyvät osoitteesta: www.kalliopp.fi/koronainfo.

