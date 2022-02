Ylivieskan kulttuurijohtajakuviot, sateenkaarilippu ja yllättävä lukuhitti takavuosilta nousivat viikon kärkisijoille – Katso täältä linkit viikon luetuimpiin juttuihimme

Tarkistetaanpa jälleen, mitkä jutut ovat kiinnostaneet suurta lukijakuntaa viikon mittaan kaikkein eniten Kalajokilaakson netissä. Tällä kertaa luetuimpien juttujen kärkikymmeniköstä löytyy kulttuuria, koronaa, sateenkaarilippua ja pilatesta. Kaikkein luetuimmaksi jutuksi nousi tämä uutinen: Joensuuhun juuri valittu Ylivieskan kulttuurijohtaja Katriina Leppänen hakee myös Ouluun – virkavapaushakemuksen hylkääminen on tänään käsittelyssä Ylivieskassa.

Paljon lukijoita sai myös tämä saman aiheen jatkouutinen: Ylivieskan hyvinvointilautakunta teki täyskäännöksen kulttuurijohtaja Leppäsen oikaisupyynnön edessä – Päätöksenteko eteni äänestykseen.

Tällä viikolla kärkisijoille nousi myös yksi vanhempi haastattelumme, joka julkaistiin jo vuonna 2020: Oulaistelaiset Elisabeth Friman ja Veikko Svarts jännittävät poikansa Henry Frimanin menestystä The Voice of Finland -laulukilpailun finaalissa perjantaina – "Finaalipaikka on jo yhdenlainen voitto".

Myös nämä juttumme tavoittivat runsaasti lukijoita:

Aloite sateenkaariliputuksesta Ylivieskassa viritti värikkään keskustelun valtuustossa – asiasta piti myös äänestää

Kalliossa tehtiin viime keskiviikkona päiväkohtainen koronatartuntaennätys – Tartuntojen määrä on ollut helmikuussa jyrkästi nousussa

Pilates- ja joogasali avasi ovensa uusissa tiloissa Ylivieskassa – Yrittäjä Anne Savukoski: "Pilateksen myötä löysin uudella tavalla liikkumisen ilon"

Kai Pajala Oulaisista on nousemassa Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuuston puheenjohtajaksi – Nivalalainen Eija-Riitta Niinikoski aluehallitukseen, katso täältä kaikki keskustan valinnat