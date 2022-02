Liikennetiedote muistuttaa, että lumi- ja räntäsateen sekä lauhtumisen ja puuskittaisen tuulen vuoksi ajokeli on monin paikoin huono.

Ilmatieteen laitoksen mukaan lumi- ja vesisadealue leviää aluksi länteen ja pohjoiseen ja päivän kuluessa myös idemmäksi. Samalla sää lauhtuu. Etelätuuli on laajalti puuskaista sekä navakkaa, merillä tilapäisesti jopa myrskyisää.

Poutaisen talvipäivän jälkeen saapuu sadealue ja torstaina on tarjolla säätilannetta kerrakseen: suuressa osaa maata on #huono #ajokeli ja paikoin #liukastumisriski lauhtumisen sekä lumi- ja vesisateen takia. Lisäksi lännessä on voimakkaita tuulia. #taasmennään #talvisäävaihtelee pic.twitter.com/WiMSQSGWEK