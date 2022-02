Poliisi varoittaa autokauppahuijareista – Lue, miten huijarit ovat maksavinaan kauppasumman myyjälle



Oulun poliisin tietoon on tullut viime aikoina useita autokauppoihin liittyviä petosrikoksia. Tyypillistä tapauksille on, että ostaja on koeajon jälkeen ollut maksavinaan myyjän pankkitilille kauppasumman, mutta auton omistuksen siirryttyä ostajan nimiin on ilmennyt, että maksu on peruttu.