Koronavirustartuntojen määrä edelleen kasvussa sekä Soiten että Kallion alueella – Kallion alueella tehtiin uusi päiväkohtainen ennätys laboratoriossa varmistetuilla tartunnoilla

Koronavirustartuntojen määrä on kasvussa sekä Soiten että Kallion alueella. Kallion alueella tehtiin viime keskiviikkona uusi päiväkohtainen ennätys laboratoriossa varmistetuilla tartunnoilla.

Virallisesti todettujen koronavirustartuntojen määrä on edelleen korkea Soiten alueella. Viime viikon aikana todettiin yhteensä 650 uutta koronavirustartuntaa Soiten testauksessa. Koronavirusnäytteitä otettiin viime viikolla 1 715 kappaletta. Otetuista testeistä positiivisten näytteiden osuus oli 38 prosenttia. Kaikki tartunnat eivät tule Soiten terveydenhuollon ammattilaisten tietoon, sillä kotitestausta suositellaan ensisijaisena testausmenetelmänä.

Taudin ilmaantuvuusluku on Soitessa edelleen kohonnut. Ilmaantuvuus oli viimeisen 14 vuorokauden aikana 100 000 asukasta kohti nyt 1 607, kun viikko sitten 1 561.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa 5 koronapositiivista potilasta. Soite korostaa, että koronarokotusten ottaminen on erityisen tärkeää, koska tehokkaasti leviävää omikronia esiintyy alueella.

Noin kaksi kolmasosaa kaikista epidemian aikana Soiten alueella todetuista koronatartunnoista on todettu viimeisen puolentoista kuukauden aikana. Soite toteaa tiedotteessaan, että rokote suojaa etenkin koronaviruksen vakavalta tautimuodolta. Koronavirustautiin liittyviä kuolemia on sairaanhoitopiirin alueella tähän mennessä ollut yhteensä 13.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kotitestausta suositellaan kaikille, joilla on hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai yskää. Kotitesti kehotetaan tekemään uudestaan muutaman päivän kuluttua, mikäli hengitystieinfektion oireet jatkuvat.

– Jos olet saanut positiivisen tuloksen kotitestistä ja olet perusterve, sinulla on lieviä hengitystieoireita ja yleisvointisi on hyvä, ei yleensä ole tarvetta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tai hakeutua terveydenhuollon koronavirustestiin, Soite toteaa tiedotteessaan.

– Mikäli koronatesti on positiivinen, tulee jäädä kotieristykseen. Kotona sairastavan eristysaika on viisi vuorokautta näytteenottopäivämäärästä laskien rokotesuojasta riippumatta. Näytteenottopäivä on 0-päivä. Kotieristyksen aikana tulee välttää kaikkia kodin ulkopuolisia kontakteja,

Kotitestin perusteella työterveys voi kirjoittaa viiden vuorokauden sairaslomatodistuksen. Mikäli tarvitset A-todistusta tartuntatautipäivärahaa varten työnantajalle, positiivinen kotitestitulos tulee varmentaa terveydenhuollossa. Kotitestin perusteella Soiten infektioidentorjuntayksikkö ei kirjoita A-todistusta tartuntatautipäivärahaa varten.

Kallion alueella koronavirustartuntojen määrä on noussut helmikuun aikana jyrkästi. Keskiviikkona 16.2. tehtiin uusi päiväkohtainen ennätys, kun laboratoriovarmistettuja koronatartuntoja todettiin yli sata. Viime viikon aikana laboratoriovarmistettuja tartuntoja todettiin yhteensä 318. Kun osa tartunnoista todetaan kotitesteillä tai testiä ei tehdä lainkaan, taudin todellinen esiintyvyys alueella on merkittävästi suurempi.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen tartunnat ovat pääosin Omikron-variantin aiheuttamia.

– Kyseinen variantti tarttuu herkästi myös koronaa vastaan rokotetuille, ja rokotettu voi myös tartuttaa tautia eteenpäin. Rokotuksista on silti hyötyä, sillä rokotuksilla on hyvä teho vakavaa taudinkuvaa vastaan, Kallio tiedottaa.