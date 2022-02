Koronat, kolarit, uusi kirppis ja Ylivieskan paluumuuttajat saivat eniten lukijoita – Katso täältä linkit viikon suosuituimpiin juttuihimme

Olemme taas eläneet vilkkaan uutisviikon ja on aika vilkaista, mitkä jutut kiinnostivat kansaa kaikkein eniten Kalajokilaakson netissä.

Tällä kertaa luetuimpien juttujemme kymmenen kärjestä löytyy tarinaa monelta eri sektorilta: on yrityselämää, rakentamista, hiihtoa, onnettomuuksia ja tietenkin se yksi vakioaihe. Tällä kerta viikon luetuin juttumme oli tämä: Koronaepidemian huippu on Pohjois-Pohjanmaalla vasta edessä – Sairaalakuormitus on jatkunut maltillisena, koska Omikron-variantin aiheuttama tauti on pääasiassa hyvin lieväoireinen ja sairastetaan kotona

Myös nämä jutut saivat runsaasti lukijoita:

Nivalassa rekka kolaroi henkilöautoa – Henkilöautossa olleet loukkaantuivat rytäkässä

Toive-kirppis laajentaa toimintaansa Kannuksesta Ylivieskaan – Hyvä laitetaan kiertämään ja aarteet vaihtavat omistajaa

Ylivieskassa valtatie 27:lla sattui ojaanajo perjantaina iltapäivällä – "Malttia liikenteeseen, nyt on todella huono ajokeli", muistuttaa päivystävä palomestari

"Kun kaksi aikuista lasten pesästä lähdön jälkeen rakentaa uutta, toiveet ja tarpeet ovat aivan erilaiset kuin nuorella lapsiperheellä aikoinaan" – Ylivieskan paluumuuttajat Anna ja Tuomo Mustola kertovat rakentamisestaan

Hallitseva mestari ylitse muiden Sievissä: Kalajoki voitti Keski-Pohjanmaan hiihdon maakuntaviestin – Katso tulokset ja osuusajat tästä

Energian hinnannousu hirvittää omakotiasujia – Ylivieskalainen Tiia Kariniemi: "Kipuraja tulee vastaan viimeistään, kun maksukyky ei riitä, mutta ilman sähköäkään ihminen ei pärjää."

Poliisi tutkii tapon yritystä Oulaisissa, motiiviksi poliisi epäilee mustasukkaisuutta