Nivalassa ratkotaan jokkiksen talvimestaruudet tämän viikonlopun aikana – Kisaan ilmoittautunut 410 kuljettajaa



Nivalassa Erkkisjärven jäällä ajetaan tulevana viikonloppuna jokamiesluokan talvimestaruuksista viidessä eri luokassa. Best Glass JM Talvimestaruus -kilpailuun on ilmoittautunut kaikkiaan 410 kuljettajaa, minkä vuoksi kilpailun aikatauluakin on pitänyt aikaistaa sunnuntaina.