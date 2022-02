"Kauaskantoinen maanhankinta on avaintekijä" – Ismo Kunelius ottaa pääkirjoituksessaan kantaa kuntien tonttipolitiikkaan

Tällä viikolla keskiviikon Kalajaskan teemana on rakentaminen. Sitä käsitellään kahdesta eri näkökulmasta: toinen on alueen kuntien tonttitarjonta ja toinen on kodinrakentajan näkökulma.

Tonttitarjonta ei ole mikään yhdentekevä juttu kaupunkien ja kuntien elinvoimaisuuden kannalta. Hyvin hoidettu maa- ja tonttipolitiikka on äärimmäisen tärkeä asia, mikäli paikkakunnat haluavat säilyttää mielenkiintonsa rakentajien silmissä.

Tämä koskee kaikenlaisia tontteja. Usein kärkikysymyksenä pidetään sitä, että liike- ja teollisuusrakentamiselle löytyy riittävästi vapaata rakennusmaata kiinnostavilla ja kilpailukykyisillä paikoilla. Lisäksi esille nousevat kerros- ja rivitalotontit, mutta aina kannattaa pitää huoli myös siitä, että omakotirakentajille riittää tarjontaa.

Tarjonnan lisäksi rakentajien valintoihin vaikuttavat monet muutkin seikat – eivätkä vähimpänä paikkakunnan palvelut ja kehitysnäkymät, sillä moni ajattelee rakentaessaan myös talonsa tulevaa jälleenmyyntiarvoa.

Uutisaukeamalla olevassa rakennusteemaan liittyvässä jutussamme vertaillaan useamman Kalajokilaakson paikkakunnan tonttinäkymiä. Siitä käy selville esimerkiksi sellainen seikka, että Ylivieska ja Kalajoki kiinnostavat rakentajia eri syistä.

Tuo ei tietenkään ole mikään yllätys. Onhan Kalajoella merenrantakaupunkina maillaan pitkä pätkä Suomen parasta hiekkarantaa, joka houkuttelee väkeä puoleensa.

Ylivieskassa tonttikauppa taas on käynyt tasaisen tiuhaan tahtiin. Suurinta kiinnostusta ovat herätelleet sellaiset uudet asuinalueet, joissa keskusta ja luonto ovat lähellä. Esimerkiksi Kiviojan joenrantatontit olivat kysyttyjä.

Korona-ajat eivät ole suuresti heilauttaneet omakotirakentamista. Rakennusmateriaalien hinnat ovat toki nousseet ja joidenkin tarvikkeiden saatavuudessa on ollut ongelmia, mutta monet talofirmat ovat pystyneet kompensoimaan tilannetta omilla toimillaan.

Kuntien kannalta oleellista on kauaskantoinen ja ennakoiva maanhankinta sekä samaan ajatteluun nivoutuva kaavoitus. Näiden perustekijöiden avulla pitkäjänteinen kunta voi taata sen, että tarvittavat ja houkuttelevat tontit ovat valmiina silloin, kun niille on kysyntää. Jos tässä epäonnistuu, niin sitä kysyntääkään ei kohta ole.

Ismo Kunelius

