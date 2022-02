Toive-kirppis laajentaa toimintaansa Kannuksesta Ylivieskaan – Hyvä laitetaan kiertämään ja aarteet vaihtavat omistajaa



Kannuksen Toive-kirppiksen yrittäjä Tanpa Gyamtso on avaamassa vastaavan paikan Ylivieskaan. Hyväntekeväisyyskirpputoritoiminta laajentaa Ylivieskan palvelutarjontaa ystävänpäivästä alkaen.

Ystävänpäivänä Ylivieskaan Toive-kirppiksen avaava Tanpa Gyamtso uskoo, että Kannuksessa kaksi vuotta toimineelle hyväntekeväisyyskirpputorilla on tilaa laajentaa toimintaa Ylivieskaan. – Ylivieska on keskeinen paikka ja sen väestöpohja on iso.