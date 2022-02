Mika Juola on työskennellyt Juolan tilalla jo kymmenisen vuotta, Petra Haapakoski kaksi vuotta. Yrittäjä Lauri Juola ei pärjäisi ilman osaavia työntekijöitä. Hän haluaa myös pitää huolen siitä, että sianlihantuotanto on eettistä ja läpinäkyvää. Siksi hän teki tilalleen showroomin, jollaisia on Suomessa vain neljä.

Hanna Parhaniemi