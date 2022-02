"Nyt on siltalobbauksen aika" – Ismo Kunelius ottaa pääkirjoituksessaan kantaa Ylivieskan merkittävään ylikulkusiltatyöhön

Ylivieskassa on pitkään puhuttu Savarin liikekeskukseen vievän rautatien ylikulkusillan ahtaudesta.

Savontien ylikulkusillan parantamista on suunniteltu monelta kantilta viime vuosikymmenen puolella ja lopulta todettiin, että toteutettava vaihtoehto on vanhan sillan korvaaminen kokonaan uudella. 11 miljoonan euron ylikulkusilta on päässyt Väyläviraston lähivuosien investointiohjelmaan, mikä antaa osaltaan pohjaa toiveille siitä, että merkittävä liikenneväyläparannus saataisiin lopulta ajettua maaliin.

Uuden ylikulkusillan tilannehan on pitkään ollut sellainen, että hankkeelta on puuttunut vain raha. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Ylivieskan kaupunki ovat jo tehneet valmiiksi kaiken muun tarvittavan, eli suunnittelun ja uuden sillan vaatiman kaavoituksen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ratasillan kaavan kesällä 2019. Kaavassa tiealue leveni entisestään ja uuden sillan rakentamiseen varattiin riittävä tila nykyisen pohjoispuolelle.

Jo tuolloin kaupungin tahtotila oli se, että uusi silta rakennetaan mahdollisimman nopeasti, koska koko hanke käynnistyi aikoinaan sillassa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Suunnittelun aikana nykyinen silta todettiin niin huonokuntoiseksi, että se on purettava.

– Valtiolla ei ole hankkeeseen korvamerkittyä rahaa, joten sille haetaan erillistä rahoitusta. Uuden sillan pitäisi olla tärkeysjärjestyksessä aika korkealla, koska vanha on luokiteltu vaaralliseksi. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että asiassa voi alkaa tapahtua jotain aikaisintaan vuonna 2020, arvioi kaupunginarkkitehti Risto Suikkari haastattelussamme kesäkuussa 2019.

Valtio ei ole vieläkään luvannut sillalle rahaa, mutta Väyläviraston investointiohjelmassa sen on sijoitettu hankekoriin 1A. Tähän koriin sisältyvät hankkeet, joiden suunnitelmavalmius on riittävä päätöksentekoa varten tai jotka muutoin ovat kiireellisiä.

Keskiviikon Kalajaskassa olevassa jutussa ylivieskalainen kansanedustaja Juha Pylväs (kesk.) uskoo, että siltaan on mahdollista saada rahoitus investointiohjelmaan alkuvuosina. Pylväs kertoo, että asiassa on tehty lobbausta monta vuotta.

Nyt hanketta on syytä pitää esillä entistäkin vahvemmin siellä, missä valtion raha-asioista päätetään. Eikä tämä ole pelkästään kansanedustajan asia. Tässä on toiminnan paikka kaikilla niillä, joilla on yhteydet oman puolueensa päättäjäpaikoilla oleviin poliitikkoihin.

