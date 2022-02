"Luvallisten reittien puuttuminen hieman kannustaa laittomuuksiin" – Kalajokilaakso kysyi ja kansa vastasi huutoon, katso täältä viikon valikoitua somekeskustelua juttuaiheustamme

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Juttumme ovat viikon mittaan herättäneet runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa. Kysyimme Kalajaskan Facebookissa, mitä harrastusmahdollisuuksia tai vapaa-ajan palveluja ihmiset kaipaavat Ylivieskaan.

Ja vastauksia sateli. Lukijat toivoivat muun muassa tällaista:

– Kyllä kelkkareitistöön kannattaisi vähän panostaa, kun niitä ei liikaa oo ja hoidetaan talkoovoimin muutenkin ja harrastajia löytyy paljon.

– Koiraharrastajille jonkinlainen hallitila, jossa voisi harjoitella esim. tottelevaisuutta, agilityä jne. Elokuvateatteri... "Seurustelukahvila"/ salaattibaari, joka olisi auki noin klo 22 saakka, livemusiikkia tai esiintyjiä, keskustaan.

– "Tanssiravintola"

– Luvallisia enduropolkuja moottoripyörille ei ole Ylivieskassa missään. Alan harrastajia täällä kyllä on, että siitä voi ottaa koppia.

– Sama mönkijöille.. Ei reitin reittiä jota vois laillisesti ajella.

– Minun mielestä mönkkäri, mp ja kellkamiehet vois tässä asiassa puhaltaa yhteen hiileen ja ajettais kaikki niitä kelkkapolkuja. Minun mielestä ne reitit ei siitä niin pilalle mene. Tuo luvallisten reittien puuttuminen hieman kannustaa laittomuuksiin ja väärissä paikoissa. ajamiseen.

– Euron löpö -kylmäasema että vois Harrastaa!!

– Peppi-Pitkätossumainen Huvikumpu!!! Suljettu alue missä voisi harjoitella kännissä-ajoa.

– Ehdottomasti elokuvateatteri! Joutuu aina naapuripaikkakunnalle lähteä katsomaan elokuvia kun täällä ei ole!

– Oli hienoa kun siellä oli aikoinaan elokuvateatteri keskellä kylää.. VALISTUSTALO.. siinä missä oli Klemetin kauppa.. Jossain lähellä kuitenkin.. Sipilän Alpo päästi meidät tyttöset elokuviin ilmaiseksi, kun valot oli salissa sammutettu.. Siitäpä on elokuva innostus jatkunut.. Tehkää sinne ihan oma juttu...

– Kunnollinen elokuvateatteri! Ja tekonurmelle seinät ja katto..saisi käytön ympärivuotiseksi.

– Jos yrittäjä löytyy, niin kyllä elokuvateatterille olisi taatusti kysyntää korona-ajan eristäytymisen jälkeen. Paikka yhdistäisi ihmisiä, toisi kohtaamisia lapsista ikäihmisiin ja lisäisi pitovoimaa myös opiskelijoille Ylivieskassa, kun alueella olisi viikonlopuille mukavia kohtaamis- ja rentoutumismahdollisuuksia. Elokuvateatterin yhteyteen nuoriso varmasti tykkäisi saada jonkin hesburgerin, kahvilan tai karkkipisteen.

– Uusi uimahalli.

– Joka aukeaisi aikaisemmin kun vasta iltapäivällä.

– Kyllä, uusi uimahalli ois kova. Tosin raha on nyt tiukassa mutta jos vähän sanifanityylisen saisi. Pomppulauta nuoremmille ja rauhallinen uimarata vähän eri paikkaan. Ruokapaikat lähellä voisi myös hyötyä. Lapsiperheitä kumminkin paljon alueella niin ois kävijöitä lähialueiltakin. Ei tarvisi rakennusta purkaa, vaan laajennus parkkialuetta kohti.

– Elokuvateatteri KESKUSTAAN, kiitos.

– Moottorikelkkareitit keskustan ohi ja tankkausasemille.

– Tanssiravintola ehdottomasti.

– Avantopaikka esim. Hamariin.

– Tunnelmallinen kahvila/iltaisin viinibaari, jossa voisi olla esiintyjiä viikonloppuisin. Kesällä olisi kiva joku kotieläinpiha/kesäkahvila/kissakahvila. Tyyliin Wanha Aapiskukko Käännänkylällä.

– Hyvä idea tuo kotieläinpiha jne.

– Ehdottomasti se elokuvatteatteri! Akustiikassa ei ole nautinnollista.. äänet kaikuu.. hukkuu..

– Tekonurmellinen palloiluhalli täältä puuttuu. Käyttäjiä olisi monesta lajista.

– Laitepilates-sali.

Yllekirjoittaneen keskiviikon Kalajaskan pääkirjoitus herätti myös kommentointia. Aiheena oli tiistaina voimaan astunut tartuntatautilain lisäys, joka merkitsi koronarokotuspakkoa sairaanhoitajille ja muille sote-ammattilaisille, jotka joutuvat työssään tekemisiin riskiryhmien kanssa. Seuraavassa muutamia kommentteja tästä:

– Juuri näin kun Ismo kirjoittaa, ihmetyksen sormi menee suuhun. Hoitoalalla olevat pitäisi jo ammattiinsa liittyen olla rokotuksien puolustajia.

– Hoitajatkin ovat yksilöitä, rokotuksien pitää perustua vapaaehtoisuuteen ei ketään saa pakottaa oli asia mikä tahansa. Hoitajienkin täytyy voida olla omia yksilöitä ei ole uskomus ammatti lääketieteelisin perustein kuten kune kysyvästi hämmästellen raapustaa.

– Aatelkaa heitä jotka on sairastanut tämän ennen rokotteita ja nyt heiltä vaaditaan kolmea että saavat tehdä töitä. Tietääkö kukaan toista sairautta jonka sairastamisen jälkeen rokotetaan kolmesti sitä vastaan?

– Kyllä on valitettavaa, ettei enää ole alalle soveltuvuustestejä. Kyllä terveydenhuollon työntekijöiden tulee suojella sekä itseään että muita vakavilta taudeilta. Toki tunnen kollegoitakin, jotka ovat näihin salaliittoteorioihin hurahtaneita. Ja ajattelemattomuuksia sattuu. Kuten nykyiselle Arkkiatrille, joka haastattelussa mainitsi pikkusikarit pieneksi paheekseen - Diabetes-lehdessä. Totta on, ettei nykyiset koronarokotteet ole 100-prosenttisia, mutta ne toimivat. Virus oli kovempi vastus kuin alussa arvattiinkaan. Eikä meistäkään kaikilla ole samanlaista immuunipuolustusta. Kiitos Kune, asiallisesta pääkirjoituksesta!

– Ai ei soveltuvuus testejä. No onhan toki. 2 päiväiset. On englannin kieliset haastattelut, ryhmä haastattelu, yksilö haastattelu, psykologi haastattelu, essee, tentti...Mutta ei siellä kysytä sitä, mihin uskoo.

– Asenteita lie sitten vaikeampi mitata. Ja ne voi muuttua. Aina muutama jää kiinni väärinkäytöksistäkin, niin kuin meistä lääkäreistäkin...

– Turha ja jonninjoutava kirjoitus, syttöpaperina korkeintaan hyödyllinen.

– Ihan järkyttävä kirjoitus. Tämä on toimittajan näkemys ja hän saa itse ottaa niin monta piikkä kun haluaa. Jokaisella on kuitenkin oikeus päättää omasta kehostaan. Olit hoitaja tai et. Oma päätös ja se ei kuulu kennellekkään.

– Herra Kuneliukselta on unehtunut että suomessa on vielä perustuslaki joka takaa ihmisten koskemattomuuden myös näitä piikityksiä koskien.

– Johan on kummallista, kun täällä vähempi katsotaan asiakkaan, siis potilaan näkökulmasta. Joka joutuu hakemaan apua sairaalasta tietäen että sairautensa vuoksi hänellä on alentunut vastustuskyky. On pelko että saa tartunnan häntä hoitavalta henkilöltä, seuraukset voivat olla järkyttävät.

– Rokotettu hoitajahan saa tulla sairaanakin töihin useammassa paikassa.

– Antaapa jokaisen tehdä parhaan tietonsa ja ymmärryksensä mukaiset ratkaisut...myös koronarokotteen ottoon tai ottamattomuuteen liittyen. Helposti ruokitaan toiseuttavaa kulttuuria tässä sormella osoitellessa.

– Onnistuitpa Kune sohaisemaan ampiaispesään niinkuin ammatissasi kuuluukin. Aivan aiheellinen kirjoitus.