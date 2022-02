Kevään abiturientti kertoo: Stressi ja epävarmuus nakertavat korona-ajan opiskelua – Vanhojen tanssit ja penkkarit tällä viikolla Ylivieskan lukiolla

-Oma huone on tarkoitettu lepo- ja makuuhuoneeksi, niin siellä on monia ärsykkeitä, jotka kääntävät huomiota pois opiskelusta. Koulu on meille työpaikka, jonne mennään tekemään töitä, abiturientti Hanna Saarela kertoo etäopiskelun haasteista.

Pirjo Kunelius