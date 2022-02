Ylivieskaan tulossa useita uusia ulkoliikuntapaikkoja – tenniskentät aiotaan remontoida



Kaupunginjohtaja Maria Sorvisto juoksemassa Hyypänkallion kuntoportaissa. Nyt myös Huhmariin on tulossa kuntoportaat. Arkistokuva.

Kaupunginjohtaja Maria Sorvisto juoksemassa Hyypänkallion kuntoportaissa. Nyt myös Huhmariin on tulossa kuntoportaat. Arkistokuva.

Ylivieskassa on käynnissä useita hankkeita, joilla parannetaan kaupungin liikuntapalveluita. Yksi kohde on ulkokuntasali, joka on kuntalaisten itsensä valitsema kohde.