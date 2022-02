Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontui tarkastelemaan alueen epidemiatilannetta tiistaina 1.helmikuuta.

Ryhmä totaa tiedotteessaan Pohjois-Pohjanmaan epidemiatilanteen jatkuneen helmikuun alkuun tultaessa tasaisena. Koronaviruksen aiheuttamaa tautia on alueella liikkeellä paljon, mutta tauti sairastetaan pääasiassa lievänä eikä tilanne heijastu huolestuttavasti sairaalahoitoa tarvitsevien potilainen määrään. Esimerkiksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) oli tiistaina hoidossa kolmetoista koronapotilasta.

Pohjois-Pohjanmaalla voimassa ollut yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitus päättyi tammikuun loppuun. Tilaisuuksia voi nyt järjestää niin sisä- kuin ulkotiloissakin, mutta terveysturvallisesti ja siten, että asiakkaiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Tiistaisessa kokouksessaan koordinaatioryhmä linjasi myös muutoksesta yksityistilaisuuksia koskevaan suositukseen. Tilaisuuksia voi järjestää, mutta edelleen mahdollisimman pienimuotoisesti.

– Keskeinen viesti on, että yhteiskuntaa halutaan avata, mutta samalla toimijoiden ja yksilöiden vastuu korostuu. Kaikissa kohtaamisissa on edelleen syytä toimia vastuullisesti viruksen leviämisen ehkäisemiseksi”, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin vs. hallintoylilääkäri Kati Ojala kommentoi tiedotteessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Valtaosa Pohjois-Pohjanmaan koronatartunnoista on nyt omikron-virusvariantin aiheuttamia. Vaikka uusi virusmuunnos tarttuu herkemmin myös rokotettuihin henkilöihin, antavat rokotukset edelleen hyvän suojan erityisesti vakavaa tautimuotoa vastaan.

– Ei voida siis ajatella, että uuden virusvariantin myötä rokotuksia ei kannattaisi ottaa. Erityisen tärkeitä rokotukset ovat koronaviruksen riskiryhmään kuuluville, joihin lukeutuvat muun muassa ikäihmiset sekä ylipainoiset henkilöt, Ojala muistuttaa.