Pohjois-Pohjanmaan yleisötilaisuudet avataan – Edellytyksenä laajat turvallisuustoimet

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto avaa yleisötilaisuudet helmikuussa. Edellytyksenä on, että tilaisuudet on järjestettävä terveysturvallisesti.

Aluehallintovirasto antoi määräyksensä asiakas- ja yleisötilojen käytön rajoituksesta Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella ajalla 1.2.–28.2.2022. Määräys velvoittaa laajasti eri toimijoita toimimaan koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin estämiseksi on tehtävä kirjallinen suunnitelma, joka on pidettävä nähtävillä. Näillä edellytyksillä yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat mahdollisia.

Aluehallintovirastot ovat koonneet kattavan ohjeen kirjallisen suunnitelman tekoon sivuilleen.

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittumisen uhka ei ole poistunut alueelta, mutta tilanne on tasaantunut. Tämän vuoksi rajoitus on määrätty koko helmikuun ajaksi. Tiukat sisätilojen kieltorajoitukset eivät kuitenkaan jatku.

– Epidemia jatkuu ja koettelee henkistä kestävyyttä, mutta pahin uhka on saatu torjuttua. Omikron on nyt valtamuunnos ja leviää selvästi herkemmin, mutta onneksi se on hieman lievempi. Rajoituksilla on saatu aikaa rokotuskattavuuden parantamiselle ja helpotettu sairaalakuormitusta. Yleisötilaisuuksien kielto poistuu Pohjois-Pohjanmaalla, koska sen jatkaminen ei ole oikeasuhtaista ja välttämätöntä. Toimijoiden vastuu tilaisuuksien terveysturvallisesta järjestämisestä korostuu, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen toteaa viraston tiedotteessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Järjestäjien vastuu korostuu sekä sisä- että ulkotiloissa

– Kehotan jokaista toimimaan tosissaan omikronin liian nopean leviämisen ehkäisemiksi. Kovin tautipiikki lienee alueella vielä tulossa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto luottaa nyt tolkun ihmisinä tunnettuihin pohjoispohjalaisiin, kun rajoituksia lievennetään selvästi, vaikka uusia tartuntoja on yhä erittäin paljon. Jos nyt pohdituttaa miksi rajoitusta pitää vielä noudattaa, kannattaa miettiä, mihin terveydenhuoltoa ylipäätään tarvitaan. Esimerkiksi syöpähoitojen estyminen ylikuormituksen vuoksi olisi äärimmäisen ikävä asia, kommentoi aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

– Toimija voi halutessaan suunnitelmassa rajoittaa sisätilassa myös henkilömäärää ja kysyä koronapassia siellä missä se on mahdollista, vaikka passilla ei rajoitusta voikaan nyt kiertää. Kotitestien suosittelu on toki mahdollista, mutta negatiiviseen kotitestiin ei yksistään voi nyt luottaa. Sairaana tai oireisena tilaisuuksiin ei tule osallistua, vaikka testi olisi negatiivinen tai karanteenia ei olisi määrätty. Käsidesin käyttö, riittävä väljyys ja maskien tarjoaminen pitäisi olla rutiinitoimia, Eskola jatkaa.

Ylivieskassa, Nivalassa, Alavieskassa ja Sievissä toimiva peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti maanantaina, että sen alueella esiintyy koronaa sekä muita viruksia.

– Lievissä hengitystieinfektion oireissa ei ole välttämätöntä hakeutua koronatestiin. Poikkeuksensa tähän sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien, raskaana olevien ja riskiryhmiin kuuluvien tulee edelleen hakeutua terveydenhuollon koronanäytteenottoon, jos koronatartuntaan viittaavia oireita ilmenee, toteaa Kallio tiedotteessaan.

– Perusterveet 18–60-vuotiaat voivat saada kolmannen rokoteannoksen 3–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. Toisen ja kolmannen rokotuksen annosväliä lyhennettiin neljästä kuukaudesta kolmeen kuukauteen viime viikolla.

Walk in -rokotuspäivät jatkuvat Kalliossa helmikuussa.